Украинский суд арестовал капитана "Норда"

Cудья Херсонского городского суда постановил арестовать капитана задержанного украинскими пограничниками российского судна "Норд" Владимира Горбенко до 31 мая.

Фото:Государственная пограничная служба Украины / dpsu.gov.ua

Как сообщил представитель консульства РФ на Украине, "заключение под стражу на два месяца с возможностью внесения залога".

Сообщается, что адвокаты Гобренко внесут всю сумму в ближайшее время. Сумма залога составит 35 240 грн ($1352).

"Правда.Ру" ранее сообщала, что 26 марта корабль украинских пограничников задержал в Азовском море рыболовецкое судно под флагом России. Сообщалось, что на его борту находился экипаж из 10 человек.

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