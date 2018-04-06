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Источник Правда.Ру

Украинский суд арестовал капитана "Норда"

Экономика

Cудья Херсонского городского суда постановил арестовать капитана задержанного украинскими пограничниками российского судна "Норд" Владимира Горбенко до 31 мая.

Украинский суд арестовал капитана "Норда". 385523.jpeg
Фото:Государственная пограничная служба Украины / dpsu.gov.ua

Как сообщил представитель консульства РФ на Украине, "заключение под стражу на два месяца с возможностью внесения залога".

Сообщается, что адвокаты Гобренко внесут всю сумму в ближайшее время. Сумма залога составит 35 240 грн ($1352).

"Правда.Ру" ранее сообщала, что 26 марта корабль украинских пограничников задержал в Азовском море рыболовецкое судно под флагом России. Сообщалось, что на его борту находился экипаж из 10 человек. 

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