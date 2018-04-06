Российское правительство не исключает возможности позволить Центробанку беспрепятственно проникать в офисы компаний с целью изучения документов.
По данным разработчиков проекта, это облегчит проверки соблюдения закона об инсайдерской информации.
Предполагается, что сотрудникам регулятора для доступа в помещения компаний и организаций будет достаточно предъявить служебные удостоверения. Они будут иметь право требовать от юридических и физических лиц и организаций выдать документы и информацию, даже если те составляют коммерческую, служебную и банковскую тайну.
Со своей стороны, заместитель министра финансов Алексей Моисеев отметил, что такие проверки представителями регулятора будут производиться только при наличии серьезных оснований предполагать нарушения законодательства об инсайдерской информации.
Источник и сообщают, что инициатором изменений является сам Банк России. Ранее ЦБ РФ также предлагалось проработать инициативу о самостоятельной охране финансовых объектов.
Охрана МВД останется лишь на "критически важных" объектах. Их определение и обсуждение будет проходить на федеральном уровне.
Правда.Ру писала, что соответствующее поручение президент РФ дал пятого марта 2015 года. Планируется, что в структуре снизят численность центрального аппарата и главков в регионах.
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