"Спецназ" Банка России сможет врываться в любую компанию

Российское правительство не исключает возможности позволить Центробанку беспрепятственно проникать в офисы компаний с целью изучения документов.

По данным разработчиков проекта, это облегчит проверки соблюдения закона об инсайдерской информации.

Предполагается, что сотрудникам регулятора для доступа в помещения компаний и организаций будет достаточно предъявить служебные удостоверения. Они будут иметь право требовать от юридических и физических лиц и организаций выдать документы и информацию, даже если те составляют коммерческую, служебную и банковскую тайну.

Со своей стороны, заместитель министра финансов Алексей Моисеев отметил, что такие проверки представителями регулятора будут производиться только при наличии серьезных оснований предполагать нарушения законодательства об инсайдерской информации.

Источник и сообщают, что инициатором изменений является сам Банк России. Ранее ЦБ РФ также предлагалось проработать инициативу о самостоятельной охране финансовых объектов.

Охрана МВД останется лишь на "критически важных" объектах. Их определение и обсуждение будет проходить на федеральном уровне.

Правда.Ру писала, что соответствующее поручение президент РФ дал пятого марта 2015 года. Планируется, что в структуре снизят численность центрального аппарата и главков в регионах.

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