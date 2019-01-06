В российских регионах начал дорожать бензин

6 января, Телеграм-канал Газ-Батюшка сообщил о подорожании бензина в российских регионах. Примечательно то, что до 5 января заправочные станции сохраняли прошлогодние цены, однако уже сейчас стоимость топлива начала повышаться. Автомобилисты считают, что причина повышения стоимости - увеличение НДС с 18 до 20%, которое вступило в силу с 1 января 2019 года.
На 70 копеек возросла цена на бензин в Ивановской и Свердловской области. Жители областей отмечают, что самое значительное подорожание произошло на заправках ЛУКОЙЛа. Наибольшее подорожание бензина отмечено на Камчатке. Там стоимость бензина АИ-92 поднялась на 90 копеек.
Аналогичная ситуация обстоит и с дизельным топливом. Если в Башкирии, стоимость дизтоплива увеличилась на 80 копеек, то в Смоленской области дизтопливо подорожало на 1,30 рублей. Как и в ситуации с бензином, наибольший рост цен на дизельное топливо отмечен на Камчатке - 2,88 рублей за литр.
Напомним, правительство России заявляло о том, что в январе 2019 года стоимость бензина увеличится в среднем на 1,7%. Помимо этого, к стоимости топлива ежегодно будет суммироваться инфляция.
Ранее "Правда.Ру" рассказывала о предостережении российский властей относительно 2019 года. По словам чиновников, 2019 год станет тяжелым для народа.
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