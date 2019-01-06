Все решили 10%: США заблокировали поставки Superjet в Иран

Весной 2018 года, российская компания "Гражданские самолеты Сухого" заключила несколько выгодных сделок с иранскими авиакомпаниями по итогам авиасалона Eurasia Airshow. До 2022 года в Иран должны были прибыть 40 самолетов SSJ-100R, однако сделка находится под угрозой.

6 января Министерство финансов США отказало российскому производителю самолетов в выдаче экспортного сертификата на реализацию самолета Sukhoi Superjet 100 в Иран. В Минфине США сослались на то, что более 10% деталей самолета производятся на территории Соединенных Штатов. В таком случае, сделку должно одобрить Казначейство США.

Представитель Ассоциации иранских авиалиний Максуд Асади Самани отметил, что без соответствующих разрешений, российские самолеты не могут быть экспортированы в Иран.

Напомним, "Правда.Ру" публиковала аналитический материал, в котором рассматривался вопрос, как нашу экономику воспринимают на Западе.

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