Россия и Греция укрепляют бизнес-партнерство в обход санкций

Россия и Греция продолжают расширять сотрудничество, несмотря на экономические ограничения. РФ проявляет заинтересованность в инвестициях в эту страну, Греция нацелена на создание совместных предприятий. Об этом представителям СМИ заявил руководитель Греко-российской торговой палаты Димитрис Баколас.
Как пишет Moneytimes.ru, в последнее время российские бизнесмены проявляют все больше интереса к Греции. Они рассматривают страну как для вложения капитала, так и для бизнес-партнерства. Как рассказал Баколас, к нему обращались представители Российских железных дорог и ряд частных организаций и просили помощи в открытии бизнеса. Кроме этого, продвинулись две-три большие инвестиции, активно развивается туризм, подчеркнул глава торговой палаты.
Отмечается, что испортившиеся отношения России с Европой, в частности, история с Грецией, не оказали на отечественный бизнес негативного влияния. Греки тоже весьма заинтересованы в развитии сотрудничества по различным направлениям с нашей страной. Это касается даже тех, кто попал под двусторонние санкции. Они ищут выход из сложившейся ситуации и видят решение проблемы в создании совместных предприятий, добавил Баколас.
Фото: F-Broker Logistic
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