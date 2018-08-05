Трамп обвинил ВТО в бедах США

Всемирная торговая организация — это всеобщее бедствие. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп на встрече со сторонниками в штате Огайо.
Глава Белого дома отметил, что регион лишился свыше 200 000 рабочих мест в промышленном секторе, когда Пекин присоединился к организации. Также Трамп обрушился с критикой на политиков, которые, как считает президент, десятилетиями не мешали иным государствам красть рабочие места, "грабить все наше богатство и экономику". Стоит пояснить, американский лидер не думает, что это было сделано специально, скорее из-за непонимания и недальновидности.
Отметим, начиная с весны, Трамп с завидной регулярностью обрушивается с критикой на ВТО, сообщалось, что он даже готов вывести страну из членов организации.
ВТО существует с начала 1995 года. В составе организации более 160 государств, Россия вошла в 2012 году.
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