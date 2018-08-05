Россия сделала ход: введены ответные пошлины на часть товаров из США

Новые ставки импортных пошлин на часть товаров из США введены Россией с 5 августа. Это ответная мера на повышение Вашингтоном пошлины на сталь и алюминий.

От 25% до 40% повысятся пошлины на импорт некоторых ТС для перевозки грузов, бурения скальных пород, нефтегазового оборудования, инструментов для обработки металлов, строительно-дорожной техники.

Стоит отметить, что "торговое" поведение США стоило российским экспортерам 537,6 миллиона долларов. Российский "ответ" оценивается в 87,6 миллионов долларов в год — пока государство имеет право лишь на эту компенсацию, таковы правила ВТО. Остальную сумму Москва будет "добирать" спустя 3 года, если ВТО не даст согласия сделать это раньше.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что американский лидер Дональд Трамп считает, когда в торговле проблемы, необходимы ограничения на благо государства. Руководствуясь этой идее, президент решил, что с 1 июня сталь, которую ввозят в США, будет облагаться 25%-й ставкой, 10%-ной — алюминий. Почти все страны, кого коснулось "нововведение" пообещали ответные меры.

Кроме того, Москва уже инициировала спор с Вашингтоном, был направлен запрос на проведение формальных консультаций. Если не найдутся пути разрешения конфликта, то РФ попросит ВТО учредить третейскую группу, чтобы она рассмотрела спора.

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