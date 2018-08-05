Мир Политика Общество Экономика Криптовалюты Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Новости
Мир Спорт Общество Политика Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Россия сделала ход: введены ответные пошлины на часть товаров из США

Экономика

Новые ставки импортных пошлин на часть товаров из США введены Россией с 5 августа. Это ответная мера на повышение Вашингтоном пошлины на сталь и алюминий.

Россия сделала ход: введены ответные пошлины на часть товаров из США. 390447.jpeg

От 25% до 40% повысятся пошлины на импорт некоторых ТС для перевозки грузов, бурения скальных пород, нефтегазового оборудования, инструментов для обработки металлов, строительно-дорожной техники.

Стоит отметить, что "торговое" поведение США стоило российским экспортерам 537,6 миллиона долларов. Российский "ответ" оценивается в 87,6 миллионов долларов в год — пока государство имеет право лишь на эту компенсацию, таковы правила ВТО. Остальную сумму Москва будет "добирать" спустя 3 года, если ВТО не даст согласия сделать это раньше.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что американский лидер Дональд Трамп считает, когда в торговле проблемы, необходимы ограничения на благо государства. Руководствуясь этой идее, президент решил, что с 1 июня сталь, которую ввозят в США, будет облагаться 25%-й ставкой, 10%-ной — алюминий. Почти все страны, кого коснулось "нововведение" пообещали ответные меры.

Кроме того, Москва уже инициировала спор с Вашингтоном, был направлен запрос на проведение формальных консультаций. Если не найдутся пути разрешения конфликта, то РФ попросит ВТО учредить третейскую группу, чтобы она рассмотрела спора.

Читайте также:

США официально объявили ЕС и Канаде торговую войну

Знаменитые покойники, которых похоронили без сердца Знаменитые покойники, которых похоронили без сердца

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...

Темы ВТО пошлины Россия и США
Обсудить
Актуальная аналитика
Формула небес
Пусть всегда будет Солнце. Пусть всегда будут Львы
Проекты
ЖК "Речной": высотка с видом на реку
Теория Потребления
Всегда на посту
Новости Все >
Россия сделала ход: введены ответные пошлины на часть товаров из США
Европейские ученые: это поможет стимулировать мозг
Ученые выяснили, что причиной плохого сна может служить высокоскоростной Интернет
РПЦ научит священников использовать Интернет во благо
Пройти техосмотр россиянам станет гораздо сложнее
КНДР пойдет на денуклеаризацию, если США ее накормят
Аргентинец посадил за решетку дюжину коррумпированных чиновников
The National Interest: США подталкивает мир к войне
Украина объявила о новой волне российской агрессии
США отклонили предложение РФ по стабилизации ситуации в Сирии
Читательский топ
В Европе рассказали, что станет настоящим кошмаром для США
Россия и Китай совместными силами могут уничтожить американскую авиацию
Пусть всегда будет Солнце. Пусть всегда будут Львы
Трамп публично оскорбил американского спортсмена
Канадский радиотелескоп зафиксировал загадочный сигнал из космоса
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Точка зрения
Второй флакон с "Новичком" назвал отравителя

Эксперт по химическому оружию Антон Уткин в видеоэфире "Правды.Ру" рассказал о своей версии отравления Скрипалей - крайне неприятной для Британии.

Второй флакон с "Новичком" назвал отравителя
Санкции развалят Россию — а ведь выход есть
Ценные бумаги
Санкции развалят Россию — а ведь выход есть
Мир
Израиль официально предупредил Иран о войне
Бывший СССР
Готова ли Россия к смене власти в Казахстане и Белоруссии?
Власть
Миллион неучтенных: нелегалов все больше. Что делать?

В центре России появляются моноэтнические поселки иностранцев, а число мигрантов-нелегалов в ЦФО почти достигло миллиона. Что со всем этим делать, ясности нет.

Миллион неучтенных: нелегалов все больше. Что делать?
Готова ли Россия к смене власти в Казахстане и Белоруссии?
Бывший СССР
Готова ли Россия к смене власти в Казахстане и Белоруссии?
Ценные бумаги
Санкции развалят Россию — а ведь выход есть
Южная Азия
Своя рубаха: нам предложили не заискивать перед Индией
Происшествия
В России начали взрывать двери Пенсионных фондов

В Калуге неизвестные в 4 часа утра взорвали главный вход в здание отделения пенсионного фонда, сообщает портал tvk6.ru.

В России начали взрывать двери Пенсионных фондов
Миллион неучтенных: нелегалов все больше. Что делать?
Власть
Миллион неучтенных: нелегалов все больше. Что делать?
Общество
Докторов и медсестер хотят сажать за врачебные ошибки
Происшествия
В ошейнике тюремного кота ФСИН найдены наркотики
Соломон Соловьев Пусть всегда будет Солнце. Пусть всегда будут Львы Соломон Соловьев Любовь Степушова Россия получила козыри в споре с Украиной в ВТО Любовь Степушова Василий Амирджанов Главная угроза демократии США - русские... мемы Василий Амирджанов
Комментарии
РПЦ научит священников использовать Интернет во благо
РПЦ научит священников использовать Интернет во благо
США отклонили предложение РФ по стабилизации ситуации в Сирии
Европейские ученые: это поможет стимулировать мозг
Санкции развалят Россию — а ведь выход есть
Зарплаты россиян значительно выросли и продолжат увеличиваться
Зарплаты россиян значительно выросли и продолжат увеличиваться
Канадский радиотелескоп зафиксировал загадочный сигнал из космоса
Зарплаты россиян значительно выросли и продолжат увеличиваться
Зарплаты россиян значительно выросли и продолжат увеличиваться
Зарплаты россиян значительно выросли и продолжат увеличиваться
Как Трамп спасет ЕАЭС от развала
В США предложили дружить с Россией против Китая
Как Трамп спасет ЕАЭС от развала
Ученые объяснили, почему бессмысленны надежды на массовую колонизацию Марса
На Украине рассказали, как поделят с Китаем Россию
Миллион неучтенных: нелегалов все больше. Что делать?
США отклонили предложение РФ по стабилизации ситуации в Сирии
США отклонили предложение РФ по стабилизации ситуации в Сирии
Канадский радиотелескоп зафиксировал загадочный сигнал из космоса
США отклонили предложение РФ по стабилизации ситуации в Сирии
Южная Азия
Своя рубаха: нам предложили не заискивать перед Индией

В российской экспертной среде заговорили о необходимости меньше обращать внимания на интересы Индии. Можно рассматривать подобные идеи и как вариант наказания.

Своя рубаха: нам предложили не заискивать перед Индией
Готова ли Россия к смене власти в Казахстане и Белоруссии?
Бывший СССР
Готова ли Россия к смене власти в Казахстане и Белоруссии?
Армения атаковала ОДКБ. Из каких побуждений?
Новости Армении
Армения атаковала ОДКБ. Из каких побуждений?
Госсистема США: шаловливым рукам нужна голова
США и Канада
Госсистема США: шаловливым рукам нужна голова
Какой компромат на Путина можно найти в ЦАР?
Новости Африки
Какой компромат на Путина можно найти в ЦАР?
В США предложили дружить с Россией против Китая
США и Канада
В США предложили дружить с Россией против Китая
"Украина - не Россия": национальная идея как аутотренинг
Украина
"Украина - не Россия": национальная идея как аутотренинг
Ленин может отправить Ассанжа на электрический стул
Мир
Ленин может отправить Ассанжа на электрический стул
Либералы в Европе заговорили, как патриоты в России
Евросоюз
Либералы в Европе заговорили, как патриоты в России
НАТО запретило греческой армии спасать людей
Евросоюз
НАТО запретило греческой армии спасать людей
О проекте Обратная связь Реклама Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2018, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Эл № ФС77-54522 от 21 июня 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ