Доллар ждет золотой удар и обесценивание

Страны мира перестают считать доллар безопасным для своей экономики. К такой мысли их подталкивает Вашингтон, разражаясь санкциями.

В прошлом квартале Москва продала половину американских облигаций. По последним данным Минфина Соединенных Штатов похожим образом поступили 19 государств.

Текущая ситуация с долларом доказывает: рынок перестал подчиняться тому, у кого есть деньги, он начал искать иные возможности существования. Это наглядно доказывает обрушение до 4-летнего минимума доли американских долларов в мировых валютных резервах в первом квартале 2018 года.

Кроме того, подтверждает теорию и популярность криптовалют, и укрепление позиций золота. Часть экономистов считает, что дело в геополитическом сдвиге с Запада на Восток. Ведь даже Швейцарский пенсионный фонд провел дедолларизацию и увеличил долю монетарного золота в своем инвестиционном портфеле.

Еще одна причина того, почему так изменилось отношение к валюте США — размер его госдолга, полагают эксперты theduran. com, и непростая ситуация в международных торговых отношениях.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что американский лидер Дональд Трамп подчеркнул: когда торговля терпит убытки от ведения дел с иностранными компаниями, необходимо вводить торговые ограничения. Заявление связано с введением импортных пошли на сталь и алюминий на 25% и 10% соответственно со следующей недели. Оно будет касаться всех стран, поставляющих сталь и алюминий в США.

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