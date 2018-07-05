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Источник Правда.Ру

Власть проговорилась, куда пойдут деньги от повышения НДС

Экономика

Здравоохранение, образование, цифровизация и инфраструктура — на развитие этих сфер пойдут средства от повышения НДС. Также дополнительные преференции получит и бизнес, пояснил в беседе с журналистами "Россия 1" первый вице-министр финансов Антон Силуанов.

Власть проговорилась, куда пойдут деньги от повышения НДС. 389069.jpeg

Он убежден, что благодаря этим деньгам увеличатся темы роста экономики и инвестиционной активности страны. Кроме того, для бизнеса сохранятся льготы по товарам продовольственным и медицинским, а также по всем, по которым ныне НДС 10%.

Силуанов признал, что повышение ставки влияет на инфляцию, однако, убежден эксперт, по современным меркам оно не существенно. Кроме того, первый вице-министр финансов заверил: плюсы от реформы перекрывают минусы.

Напомним, о повышении НДС на 2% заявил в середине прошлого месяца премьер-министр Дмитрий Медведев. Одновременно с этим он рассказал, что россиян ждет новая пенсионная реформа: к 2034 году мужчины будут трудиться до 65, а женщины — до 63.

Ранее "Правда.Ру" приводила по этому поводу позицию российского экономиста, политолога и публициста Михаила Хазин. Он отметил, что РФ — уникальное государство, лишь здесь на фоне экономического спада повышается налог. "Ничего, кроме ускорения спада в этой ситуации, повышение налогов дать не может, — убежден эксперт "Правды.Ру". — Зачем правительство это делает? Потому что это либеральная команда. Те, кто руководит Великобританией, Францией, Германией, отчасти Италией, Канадой, руководят и нашим правительством. У них одни и те же кураторы. И Набиуллина, и Силуанов работают по одним и тем же методичкам, написанным в МВФ. Они могут сколько угодно кричать, что они патриоты России, имея в виду, что именно эти методички принесут нам счастье. Однако последние шесть лет спад не прекращается".

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Темы НДС налог деньги Силуанов повышение налога
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