В Москве больше нельзя вызвать водителя-славянина

Одна из московских транспортных фирм убрала с сайта дополнительную услугу под названием "водитель-славянин".

В форме заказа на сайте службы доставки пропала дополнительная услуга "водитель славянин", за которую предлагалось доплатить 500 рублей.

В настоящее время на ее месте появилась возможность доплатить 500 рублей за водителя с "идеальным разговорным русским языком".

Причину, по которой убрали услугу, оператор не уточнил. "Правда.Ру" ранее сообщала о том, что онлайн-сервис вызова такси Uber намерен начать реализацию проекта по перевозке клиентов на вертолётах.

Издание также отметило, что Uber оказывает услуги по принципу "как есть" и "на условиях наличия", не предоставляет гарантий "относительно надежности, своевременности, качества, пригодности или доступности услуг или любых услуг или товаров".

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