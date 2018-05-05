Американские фермеры клянут Трампа из-за "торговой войны"

«Правда.Ру» уже рассказывала о «стальных санкциях» Трампа, направленных против России и Китая. Они уже в апреле начали сказываться на американских фермерах. Например, фермер из Иллинойса, который собирался купить мельницу на сумму 71 000 долларов США, вынужден был отложить покупку, поскольку продавец поднял цену на 5% для учета роста цен на сталь или производителя молочной мельницы Iowa Sukup Manufacturing, которому пришлось повышать цены на зернохранилища.
В «Уолл-стрит джорнал» теперь сообщается, что «торговая война» между США и Китаем начинает оказывать влияние на экспортеров соевых бобов, свинины и других товаров США.
По данным данных Министерства сельского хозяйства США, с начала апреля, когда Китай объявил о тарифах на некоторые сельскохозяйственные товары из США и угрожал привлечь других, китайские импортеры отменили закупки кукурузы и сократили заказы на свинину, в то же время значительно сократив закупки новых соевых бобов. Новые поставки сорго пшеницы, зерно, используемой в кормах для животных, сократилось, а аннулирование увеличилось .- WSJ
«Поскольку санкции сохраняются, то они рискуют образовать довольно большую дыру в экспорте США» , - предупредил Сорен Шредер, генеральный директор Bunge Ltd., один из крупнейших в мире американских производителей сои.
В прошлый четверг судно, направлявшееся в Китай, перевозившее более 58 000 тонн американского сорго, было отправлено в Южную Корею после того, как Пекин заявил, что будет взимать намного больший налог на поставки зерна из США на фоне антидемпингового зонда.
По теме:
Россия потребовала от США компенсаций за сталь...
Европа-США: Не отменяете тарифы - отменяем санкции
Россия может ввести болезненные санкции против США
Как Россия может эффективно ответить американцам
Президент Владимир Путин обдумывает попытку восстановления отношений России и Запада. Пространство для маневра у него ограничено и замыкается на одном человеке.
Американский сенатор Джон Маккейн заявил, что США должны всерьёз рассмотреть возможность ответного киберудара по России в отместку за её "вмешательство" в выборы страны.
3 мая утром в Сирии разбился истребитель Су-30СМ Воздушно-космических сил (ВКС) России. По данным российского министерства обороны, оба пилота погибли.
Для России и граждан многих других стран месяц май - память о Победе над фашизмом. До начала девяностых прошлого столетия было приложено много усилий для создания систем безопасности и предотвращения вооруженных конфликтов. Они не были совершенными, но баланс работал. Сегодня он стремительно разрушается.