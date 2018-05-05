Американские фермеры клянут Трампа из-за "торговой войны"

«Правда.Ру» уже рассказывала о «стальных санкциях» Трампа, направленных против России и Китая. Они уже в апреле начали сказываться на американских фермерах. Например, фермер из Иллинойса, который собирался купить мельницу на сумму 71 000 долларов США, вынужден был отложить покупку, поскольку продавец поднял цену на 5% для учета роста цен на сталь или производителя молочной мельницы Iowa Sukup Manufacturing, которому пришлось повышать цены на зернохранилища.



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В «Уолл-стрит джорнал» теперь сообщается, что «торговая война» между США и Китаем начинает оказывать влияние на экспортеров соевых бобов, свинины и других товаров США.

По данным данных Министерства сельского хозяйства США, с начала апреля, когда Китай объявил о тарифах на некоторые сельскохозяйственные товары из США и угрожал привлечь других, китайские импортеры отменили закупки кукурузы и сократили заказы на свинину, в то же время значительно сократив закупки новых соевых бобов. Новые поставки сорго пшеницы, зерно, используемой в кормах для животных, сократилось, а аннулирование увеличилось .- WSJ

«Поскольку санкции сохраняются, то они рискуют образовать довольно большую дыру в экспорте США» , - предупредил Сорен Шредер, генеральный директор Bunge Ltd., один из крупнейших в мире американских производителей сои.

В прошлый четверг судно, направлявшееся в Китай, перевозившее более 58 000 тонн американского сорго, было отправлено в Южную Корею после того, как Пекин заявил, что будет взимать намного больший налог на поставки зерна из США на фоне антидемпингового зонда.

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