V ЯМЭФ пройдет 17-20 апреля 2019 года

3 мая Глава Республики Крым Сергей Аксёнов провел заседание Организационного комитета по подведению итогов IV Ялтинского международного экономического форума, где также были определены даты проведения пятого юбилейного форума.

Сергей Аксенов отметил высокий уровень прошедшего IV ЯМЭФ и интерес со стороны его участников: "Нам приходят письма благодарности и от зарубежных, и от российских участников. Так что наша командная работа принесла плоды". При этом он уточнил, что при подготовке следующего форума будут устранены все шероховатости. "Все процессы можно улучшать до бесконечности. Именно поэтому к будущему форуму все организационные моменты можно отшлифовать и показать новый уровень проведения мероприятий такого уровня", — пояснил он.

В свою очередь сопредседатель "Деловой России" и оргкомитета IV ЯМЭФ Андрей Назаров также отметил, что прошедший форум соответствовал всем международным требованиям, включая масштаб и количество участников, в том числе иностранных.

Он привел статистику, согласно которой количество участников по сравнению с 2017 годом увеличилось на 30 процентов и составило 3122 человека: 612 из них представляли 71 страну мира, 300 — представляли ведущие молодежные движения и организации, 900 участников представляли Республику Крым, остальные — 45 регионов России.

При этом Андрей Назаров обратил внимание, что в 2018 году расширилась и повестка форума. "Важно, что программа стала задавать вектор дискуссий для других форумов и международных мероприятий, поскольку в нее вошли злободневные вопросы, которые только становятся частью повседневной жизни. Это криптовалюты и блокчейн-технологии, цифровая экономика и безопасность, а также механизмы противодействия fake news", — пояснил спикер.

Говоря о повестке V ЯМЭФ он также заявил о расширении деловой программы и увеличении количества гостей: "Поскольку форум будет юбилейным, мы ожидаем высокопоставленных гостей, которые в этом году по разным причинам не смогли приехать. Что касается программы, в нее, по традиции, войдут актуальные вопросы экономической и политической повестки".

V Ялтинский международный экономический форум пройдет 17-20 апреля 2019 года, данное решение было принято на заседании Организационного комитета.

​​​​​​​Справка

ЯМЭФ — международное деловое мероприятие в экономической сфере, которое проводится ежегодно с 2015 года в Крыму, в городе Ялта. ЯМЭФ входит в четверку крупнейших экономических форумов России. Организаторами форума являются Фонд "Крымконгресс" и Совет министров Республики Крым при поддержке Администрации Президента РФ.