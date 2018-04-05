Российский министр посоветовал Белоруссии искать другие рынки сбыта

Министр сельского хозяйства России Александр Ткачев выступил с заявлением, что Белоруссии стоит искать другие рынки сбыта.

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По словам Ткачева, крупнейшему экспортеру молочной продукции в Россию, через которую поступает значительная часть сухого молока, нежно искать других покупателей, так как российские власти намерены обеспечить рынок молока самостоятельно.

Ткачев отметил, что российские сельхозпроизводители нарастили объемы производства молока и теснят на рынке иностранных конкурентов.

При этом спрос на сырое молоко у переработчиков падает, поскольку производители предпочитают закупать более дешевое сухое молоко.

Напомним, 28 марта Ткачев заявил, что борьба с фальсифицированной молочной продукцией, серыми схемами и реэкспортом должна стоять на первом месте и бороться с ними нужно "до последнего патрона".

"Правда.Ру" ранее сообщала, что Белоруссия также намеревается сократить экспорт в Россию своих продуктов, чтобы уйти от зависимости от одной страны. Россия на сегодня - основной рынок сбыта белорусской продукции, сообщает телеканал "Беларусь 1".

"Основным рынком сбыта в 2017 году была Российская Федерация. Он остается основным, но идет работа по диверсификации рынков. Если раньше мы поставляли в Россию 97% экспорта, то сегодня - 91,4%", - сообщил в эфире телеканала заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия страны Леонид Маринич.

Страна намерена развиваться, осваивать новые рынки, уже сейчас белорусская продукция поставляется в 70 стран, хотя в прошлом году из было только 15. По итогам 2017 года, экспорт белорусского продовольствия составил около $5 млрд, что стало для страны рекордом за последние 10 лет.