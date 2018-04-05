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Источник Правда.Ру

Это фиаско: Россия осталась главным поставщиком угля на Украину

Экономика

Украина с начала 2018 года нарастила импорт угля каменного и антрацита до 5 млн 745,823 тыс. тонн.

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По данным Государственной фискальной службы, этот показатель на 57,6% (на 2 млн 99,618 тыс. тонн) больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Отметим, что из России поступил уголь на $472,397 млн (доля в импорте 62,12%), из США - на $219,929 млн (28,92%), из Канады - на $48,365 млн (6,36%), из других стран - на $19,777 млн (2,6%).

Отметим, что добываемый в Донецкой области уголь поставляется в РФ,а также на некоторые предприятия, которые продолжают работу в отдельных районах Донецкой области. 

Ранее "Правда.Ру" назвала объемы добычи антрацита в США. Они составляют 2,1 млн тонн в год. Этот уровень едва ли позволит покрыть потребности Киева, ведь часть угля США оставляет для своих нужд.

Кстати, уголь из США будет самым дорогим из поставляемого на Украину. Например, за антрацит из ЮАР страна платит 97 долларов за тонну, а уголь из Донбасса обходился в 70-80 долларов за тонну.

Ранее Украина попросила у США "миллионы тонн угля". В Америке заявили, что готовы выполнить заказ. Белый дом намерен поставить уголь не только Украине. Дональд Трамп объявил о новой программе по добыче нефти и газа на американском шельфе. По его словам, "это откроет доступ к энергетическим богатствам, которые находятся рядом с берегами США".

 

Темы уголь украина
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