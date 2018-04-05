Опрос: средней российской семье необходимо 76 тыс. руб. в месяц

Россияне считают, что для нормальной жизни семье из трех человек необходимо ежемесячно 75,9 тыс. руб.

Согласно данным опроса исследовательского холдинга "Ромир", 21% семей готовы прожить при бюджете от 20 до 45 тыс. руб. в месяц, 66% респондентов считают, что для "нормальной жизни" необходимо 45-120 тыс. рублей в месяц. 13% заявили, что им нужно более 120 тыс. руб.

Эксперты пришли к выводу, что средняя российская семья претендуют на ежемесячный доход в 75 тыс. 900 руб.

"Правда.Ру" ранее сообщала, что сегодня каждый третий рубль, заработанный гражданами РФ, уходит в банки на оплату полученных займов. Такую статистику предоставило Объединенное кредитное бюро, ссылаясь на информацию о 79 миллионах российских заемщиков.

По данным ОКБ, жители страны ежемесячно отдают 12,5 тысячи рублей на обслуживание потребительских долгов, общий размер которых, по данным ЦБ, приближается к 12 триллионам рублей.

Лидером списка являются жители Москвы (18,9 тыс рублей), Чукотки (20,8 тыс рублей), Магаданской области (18,2 тыс рублей), ХМАО (17,6 тыс рублей) и Ненецкого АО (16,8 тыс рублей).

Эксперты отмечают, что высокий уровень закредитованности объясняется относительно высоким уровнем зарплат в столице, а также сырьевых компаниях, которые работают в отдаленных регионах.