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По адресу: депутаты сейма Литвы просят ЦБ найти виновного в росте цен в стране за 5 лет

Экономика

Литовские парламентарии - Жигимантас Павилёнис и Лауринас Кащюнас из фракции Союза отечества-Христианских демократов Литвы (СО-ХДЛ) - написали обращение к правлению и председателю Центробанка республики Витасу Василяускасу, попросив провести расследование по поводу роста цен в стране.

Депутаты уверены, что жители Литвы считают подорожание товаров и услуг самой злободневной проблемой. Ссылаясь на данные Евростата, они отмечают, что в 2016 году одежда и обувь в прибалтийской республике стоили дороже, чем в среднем по Евросоюзу, а на продукты питания литовцы тратят больше четверти доходов (и это также выше среднего уровня по ЕС).

"Причины роста цен как торговцы, так и покупатели понимают по-разному - в публичном пространстве есть много объяснений и интерпретаций", - пояснил Павилёнис, уточнив, что они с коллегой-однопартийцем попросили "провести детальное исследование изменения цен за последние четыре-пять лет" и выяснить, "какие факторы влияют на рост цен на товары и услуги, обоснован ли этот рост цен, нет ли случаев злоупотребления".

Авторы запроса в ЦБ Литвы предположили, что ситуация с ценообразованием на республиканском рынке может испытывать негативное влияние низкой конкуренции между его участниками. В частности, розничную торговлю в стране ведут преимущественно четыре крупные торговые сети, на которые в совокупности приходится 71% рынка.

Депутаты попросили банковских аналитиков не только расследовать причины подорожания товаров и услуг в Литве, но и выработать рекомендации для властей, чтобы те могли контролировать рост цен и способствовать повышению покупательской способности населения с невысокими доходами.

 

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