"Газпром": уложено уже 40 % морского участка "Турецкого потока"

Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что российская компания уложили более 700 км двух ниток газопровода "Турецкий поток".

Фото: gazprom.ru

По словам Миллера, этот показатель составляет около 38% от общей протяженности морского участка. Он также добавил, что "продолжается активное строительство газопровода "Турецкий поток". На сегодняшний день суммарно по двум ниткам уложено более 700 км (около 38%) морского участка газопровода".

Миллер добавил, что "Газпромом" установлен новый исторический рекорд поставок в Турцию - второму по величине импортеру российского газа.

По оперативным данным, "Газпром" экспортировал в республику 29 млрд куб. м газа - на 1,7 млрд куб. м (на 6,2%) больше, чем в 2014 году, когда было зафиксирован предыдущий максимум (27,3 млрд куб. м). Рост поставок по сравнению с 2016 годом составил 4,3 млрд куб. м (17,3%)", - отметил глава "Газпрома".

"Правда.Ру" ранее писала о том, что "Газпром" сообщил о завершении строительства по дну Черного моря газопровода "Турецкий поток" до границы с Турцией. Первая нитка "потока" вплотную подошла к исключительной экономической зоне Турции, сообщает пресс-служба газовой корпорации South Stream Transport B. V.

В честь этого события строитель уложили трубы, украшенные российским и турецким флагом, символизирующим пересечение границы.

Всего построены две нитки "Турецкого потока" протяженностью 448 километров. Менее чем за полгода удалось провести почти четвертую часть морского участка.

Продолжит работу по протягиванию газопровода в Турцию крупнейшее в мире трубоукладочное и строительное судно Pioneering Spirit. Обе нитки выйдут на сушу около населенного пункта Кыйыкей.