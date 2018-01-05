Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что российская компания уложили более 700 км двух ниток газопровода "Турецкий поток".
По словам Миллера, этот показатель составляет около 38% от общей протяженности морского участка. Он также добавил, что "продолжается активное строительство газопровода "Турецкий поток". На сегодняшний день суммарно по двум ниткам уложено более 700 км (около 38%) морского участка газопровода".
Миллер добавил, что "Газпромом" установлен новый исторический рекорд поставок в Турцию - второму по величине импортеру российского газа.
По оперативным данным, "Газпром" экспортировал в республику 29 млрд куб. м газа - на 1,7 млрд куб. м (на 6,2%) больше, чем в 2014 году, когда было зафиксирован предыдущий максимум (27,3 млрд куб. м). Рост поставок по сравнению с 2016 годом составил 4,3 млрд куб. м (17,3%)", - отметил глава "Газпрома".
"Правда.Ру" ранее писала о том, что "Газпром" сообщил о завершении строительства по дну Черного моря газопровода "Турецкий поток" до границы с Турцией. Первая нитка "потока" вплотную подошла к исключительной экономической зоне Турции, сообщает пресс-служба газовой корпорации South Stream Transport B. V.
В честь этого события строитель уложили трубы, украшенные российским и турецким флагом, символизирующим пересечение границы.
Всего построены две нитки "Турецкого потока" протяженностью 448 километров. Менее чем за полгода удалось провести почти четвертую часть морского участка.
Продолжит работу по протягиванию газопровода в Турцию крупнейшее в мире трубоукладочное и строительное судно Pioneering Spirit. Обе нитки выйдут на сушу около населенного пункта Кыйыкей.
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