В 2018 году сокращения могут коснуться представителей целого ряда профессий, заявили эксперты SuperJob.ru.
По данным аналитиков, под сокращения в 2018 году могут попасть бухгалтеры начального уровня, специалисты по страхованию, операторы call-центров, юристы низкой квалификации, операторы ввода информации и модераторы.
Сообщается, что причиной этого станет автоматизация рутинных процессов. Некоторые проблемы ждут и специалистов, работающих с криптовалютой. В данной области наметилась тенденция некой внутренней миграции.
Гораздо защищеннее будут чувствовать себя специалисты ритейла и ресторанного бизнеса, а также курьеры и водители, подытожили в SuperJob.ru.
"Правда.Ру" ранее писала о том, что в Центральном банке России считают, что рост зарплат в стране представляет угрозу для российской экономики. Регулятор обеспокоен нехваткой в стране учителей, врачей, программистов и высококвалифицированных рабочих; в ЦБ полагают, что это негативно сказывается на росте экономики и инфляции.
Сообщается, что именно из-за этого зарплаты сегодня растут гораздо более высокими темпами, чем производительность труда. Эксперты разделяют опасения Банка России: прибавка к окладам сокращает ВВП страны на один процент.
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По традиции с 1 января начали действовать новые законы, а поскольку многие россияне в этот день восстанавливались после новогодней ночи, мы вам о них напомним.
Экс-госсекретарь США Кондолиза Райс призвала Германию и США не забывать о "тёмных сторонах российской политики" и согласовать единый политический курс в отношениях с Кремлем.
В Сирии двое военнослужащих погибли при обстреле авиабазы "Хмеймим".
28 декабря 1973 года в Париже увидела свет книга, которая для самих французов не имела толком никакого значения. "Архипелаг ГУЛАГ" Солженицына был издан 50-тысячным тиражом, и советские СМИ охотно острили по поводу его неликвидных залежей в магазинах Запада.