SuperJob.ru: сокращения ждут юристов и бухгалтеров

В 2018 году сокращения могут коснуться представителей целого ряда профессий, заявили эксперты SuperJob.ru.

По данным аналитиков, под сокращения в 2018 году могут попасть бухгалтеры начального уровня, специалисты по страхованию, операторы call-центров, юристы низкой квалификации, операторы ввода информации и модераторы.

Сообщается, что причиной этого станет автоматизация рутинных процессов. Некоторые проблемы ждут и специалистов, работающих с криптовалютой. В данной области наметилась тенденция некой внутренней миграции.

Гораздо защищеннее будут чувствовать себя специалисты ритейла и ресторанного бизнеса, а также курьеры и водители, подытожили в SuperJob.ru.

"Правда.Ру" ранее писала о том, что в Центральном банке России считают, что рост зарплат в стране представляет угрозу для российской экономики. Регулятор обеспокоен нехваткой в стране учителей, врачей, программистов и высококвалифицированных рабочих; в ЦБ полагают, что это негативно сказывается на росте экономики и инфляции.

Сообщается, что именно из-за этого зарплаты сегодня растут гораздо более высокими темпами, чем производительность труда. Эксперты разделяют опасения Банка России: прибавка к окладам сокращает ВВП страны на один процент.