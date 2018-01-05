Цукерберг может внедрить криптовалюты в Facebook

Создатель и владелец Facebook Марк Цукерберг не исключает внедрения в сервисы одноименной социальной сети криптовалют.

Марк Цукерберг. Фото: AP

По его словам, электронные деньги являются контр-трендом, возвращающим власть народу. Цукерберг пояснил, что положительно относится к виртуальным деньгам, равно как и к шифрованию, которое, как и криптовалюты, способно забрать власть у централизованных систем, вернув ее людям.

При этом главным недостатком электронных денег глава Facebook считает невозможность их контролирования и связанные с данным фактом риски.

"Правда.Ру" ранее писала о том, что восемь самых богатых людей в мире обладают таким же состоянием, как 3,6 миллиарда человек.

Согласно данным неправительственной организации Oxfam, которая занимается борьбой с бедностью, в число этих богачей входят: основатель Microsoft Билл Гейтс, чистая стоимость активов которого оценивается в 75 миллиардов долларов, бывший президент Inditex Амансио Ортега (67 миллиардов долларов) и бизнесмен Уоррен Баффетт (60,8 миллиарда долларов).

В рейтинг также попали предприниматель Карлос Слим Элу (50 миллиардов долларов), глава Amazon Джефф Безос (45,2 миллиарда долларов), создатель Facebook Марк Цукерберг (44,6 миллиарда долларов), глава Oracle Ларри Эллисон (43,6 миллиарда долларов) и предприниматель и мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг (40 миллиардов долларов).