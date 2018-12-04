Медведева попросили поднять цены на коньяк в России

Члены Союза производителей коньяка России посчитали, что предложенная Минфином прибавка к стоимости напитка в 14 рублей - недостаточная мера для успешной борьбы с контрафактом.
Как пишет Moneytimes.ru, члены профессионального сообщества обратились к главе российского правительства Дмитрию Медведеву и попросили его настоять на поднятии минимальной розничной цены на напиток не на 14 рублей, а на 122 рубля. Как указывается в послании, необходим рост цены минимум на 30%, чтобы защитить рынок от нелегальной продукции.
Члены объединения в составе представителей Кизлярского коньячного завода, Московского винно-коньячного завода «КиН», ВКЗ «Альянс-1892», а также некоторых других крупнейших производителей коньяка в России предложили увеличить цены с 371 рубля за 0,5 литра до 493-х рублей.
Ранее, в октябре 2018 года Минфин выступил с инициативой о повышении с будущего года минимальной розничной цены на коньяк с 371 рубля до 388 рублей за стандартную бутылку. Об этом говорилось в проекте изменений в приказ министерства о минимальных ценах на закупку, поставку и розничные продажи алкогольных напитков, у которых крепость более 28%.
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