Алтайский завод будет поставлять в Узбекистан вагоны

Предприятие «Алтайвагон» впервые осуществит отправку крупной партии вагонов в Узбекистан. Они будут использоваться, в том числе, для перевозок зерна в страны Северной Азии и Кавказа.

Как сообщает Moneytimes.ru, «Алтайвагон» также будет поставлять автосцепные устройства для подвижного состава государственно-акционерной железнодорожной компании «Узбекистон темир йуллари». В ведении этой структуры находится управление железными дорогами страны, также она владеет всем грузовым вагонным парком Узбекистана.

Отмечается, что в октябре этого года «Алтайвагон» достиг договоренности по поводу данных контрактов на сумму в 850 миллионов рублей. Это произошло на форуме межрегионального сотрудничества России и Узбекистана, прошедшем в Ташкенте, где принимали участие главы обоих государств. Делегацию Алтая возглавлял глава региона Виктор Томенко, уточнили в департаменте администрации губернатора и правительства Алтайского края.

Фото: ru.sputniknews.kz

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