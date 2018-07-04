Эксперт подтвердил трагический прогноз о грядущем дефолте

Представители Bank of America Corp. прогнозируют, что мировой кризис 1997-1998 годов на мировом фондовом рынке может повториться. Об этом сообщает Bloomberg. Сейчас наблюдается похожая динамика рынков, считают эксперты.

По информации имеющейся у финансовой организации, развивающимся рынкам сложно оставаться на плаву под давлением сильного доллара. При этом акции высокотехнологичных компаний стремительно идут вверх. Проанализировав тренды, специалисты прогнозируют, что события 1998 года, когда в России случился дефолт, а в азиатском регионе произошел мировой экономический кризис, могут произойти снова.

"Устойчивый рост в США, сглаживание кривой доходности облигаций, сокращающиеся рынки развивающихся стран - все это похоже на эхо событий 20-летней давности", - приводит слова инвестиционного аналитика Bank of America Майкла Хартнетта "РБК".

Повторится ли такой печальный для российской экономики сценарий, "Правда.Ру" решила узнать у Владимира Рожанковского, ведущего эксперта"Международного финансового центра".

"На самом деле рынок перегрет. Когда экономика растет, рынок растет, все вроде бы хорошо. Но дальше начинается ужесточение условий в экономике. То, что сейчас собственно и делает Федрезерв США. Он повышает ставку, что это значит? Это значит, что деньги становятся дороже, и растущая стоимость денег деловую активность сильно сожмет"- заявил "Pravda.ru" Владимир Рожанковский.

"Просто-напросто мы с вами, или американские компании, американские граждане - многие перестанут брать взаймы у банков, кредиты брать на развитие своего дела какого-то, или развитие бизнеса. Соответственно, не будет новых проектов - а это значит, что не будет новых рабочих мест. Это значит, что будут меньше покупать и в общем, все это по кругу идет и оно идет в замедление экономики",- пояснил он.

"Если посмотреть известные каналы телевизионные, в том числе, «Блумберг», то можно заметить - уже и американские управляющие, американские аналитики говорят, что эта ситуация абсолютно ненормальная, она идет вразрез здравому смыслу, и по этой причине дальнейшее увеличение процентной ставки, если оно будет теми же темпами происходить, оно неминуемо приведет к замедлению, и возможно даже к рецессии",- рассказывает эксперт.

Что же будет дальше? А вот что! Специалист отмечает, что "если в Америке будет зарегистрирована рецессия, или по крайней мере нулевой рост (а этому еще способствует политика Трампа, который сейчас развязал торговые войны) - людям придется чуть дороже платить за то, что они раньше и так платили с трудом".

"Об этом говорил в свое время Алан Гриншпун, он предупреждал в начале нулевых годов - может быть существенная рецессия. В результате американский рынок находится в жесточайшей депрессии после этой эйфории, которая была абсолютно ничем не подкреплена", - уверен Владимир Рожанковский.

"Если американская экономика будет замедляться, то рынки должны корректироваться - а это значит, что в течение долгих недель индексы будут закрываться отрицательно. То есть, динамика будет их негативная",- заключил он.