Смартфоны на Android скрытно рассылают интимные фото владельцев

Телефоны Samsung могут отправлять фотографии из галереи случайным пользователям. Эту неполадку заметили владельцы смартфонов. Разработчики утверждают, что этот сбой связан с несовместимостью мессенджера Samsung и приложениями, которые используют операторы связи. Об этом сообщает "ТАСС" со ссылкой на Gizmodo.
Из-за неизвестной ошибки смартфон может в любое время отправить набору случайных адресатов из контактов любые фотографии из галереи телефона. Один из пользователей сообщил, что однажды смартфон ночью отправил абсолютно все фотографии по рандомному адресу. При этом устройство не уведомляет о совершаемом действии владельца.
Сбой якобы был замечен на моделях Galaxy Note 8 и Galaxy S9. Рассылку фото осуществляет предположительно стандартный мессенджер Samsung. В компании заявляют, что сейчас разработчики работают над устранением этой проблемы. Пока пользователи могут защитить свои данные, запретив приложению доступ к своей галерее.
Ранее "Правда.Ру" писала о еще одном громком скандале, связанным с компанией Samsung.
Продажи Galaxy Note 7 стартовали 19 августа 2016 года в десяти странах, но уже осенью после сообщений пользователей о проблемах компания объявила об отзыве смартфонов по всему миру.
Произошло это после информации об очередном произвольном возгорании этой модели. После того как компания Samsung объявила об отзыве всех своих новейших телефонов Galaxy Note 7, беды компании не закончились, гаджеты продолжили взрываться прямо в руках у покупателей. В США в сентябре из-за Galaxy Note 7 сгорели автомобиль и гараж, а шестилетний мальчик получил ожоги второй степени. Некоторые Samsung Galaxy Note 7 из первых поставок взрывались из-за брака аккумулятора.
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