Украинцы не могут позволить себе купить сала

Украинское сало в прошлом году подорожало на 67% и стало "социальным продуктом №1" по росту стоимости.

Как пояснил глава украинской Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко, на среднюю зарплату украинцы могут приобрести на 30% сала меньше, чем в 2017 году.

В своем Facebook Дорошенко также разместил официальную статистику по зарплатам и средним ценам на сало в разных областях Украины с марта 2017 по 2018 год.

"Расчеты показали, что за год покупательная способность упала на 30%. Если в марте прошлого года украинец на среднюю заработную плату мог купить 168 кг продукта, то в марте 2018 - 117 кг. Это притом, что средняя зарплата в Украине за это время выросла на 24%, то есть с 6752 до 8382 гривен", - написал Дорошенко.

Выяснилось, что больше всего сала могут позволить себе жители Ровенской и Волынской областей -- по 145 кг на одну среднюю зарплату. Наименьшая доступность сала наблюдается в Херсонской, Харьковской и Одесской областях -- по 94 кг.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал сало "лучшим допингом". О сале президент заговорил в беседе о питании спортсменов, сообщает БЕЛТА.

По словам Лукашенко, диетологи не всегда следят за рационом атлетов.

"Как они будут выступать? Это же ненормально. Сало вам надо держать на этапах Кубка мира в холодильнике, нормальный кусок сала, чтобы вы могли после старта, забега, тяжелой тренировки кусок сала и черного белорусского хлеба съесть, а не пончики и мороженое. Вот сало - это самый лучший белорусский допинг", - сказал президент Белоруссии.