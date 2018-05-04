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Источник Правда.Ру

Почему россияне перестают отдыхать за границей

Экономика

Россияне с каждым годом все чаще отдыхают внутри страны, отметили специалисты Ростуризма.

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Большая часть билетов на майские праздники была продана на внутрироссийские направления. По данным ведомства, это самый высокий уровень с 2011 года.

Глава Ростуризма Олег Сафонов подчеркнул, что путешествия по стране стали комфортнее в свете развития инфраструктуры и улучшения туристской среды. При этом портал Aviasales сообщил, что как минимум две трети путешественников в этом году выбрали российские направления.

Лидерами направлений стали Москва, Сочи, Симферополь, Краснодар, Петербург, Минеральные Воды, Махачкала и Калининград. Тем не менее, в 2017 году российские туристы потратили заграницей 31 млрд долл, что на 7 млрд долл больше (+13%), чем годом ранее, следует из данных Всемирной туристской организации при ООН.

Наибольшие деньги на путешествия тратят китайцы и американцы. Туристы из Поднебесной потратили чуть менее 260 млрд долл  в заграничных поездках. На второй позиции оказались жители США с затратами 135 млрд долл, что на 12 млрд больше чем годом ранее.  

В интервью, которое глава Ростуризма дал Pravda.Ru, Сергей Коренев отметил, что на первом месте по посещению России китайские туристы, которые обогнали два года назад немцев - Германия теперь на втором месте.

"То есть основные растущие рынки - это все азиатские, начиная с Ближнего Востока - такие страны, как Дубай или Кувейт. Сейчас они очень хорошо прочувствовали интересы и выгоду поездок в Россию. Очень большой рост по странам юго-восточной Азии, опять же по Китаю. За 5 месяцев уже 51% увеличения! В 2015 году мы думали, что уже достигли пика, потому что к нам приехали около миллиона туристов из Китая как группами, так и индивидуально. А сейчас мы видим еще больший рост", - рассказал он.

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Темы отдых россия ростуризм
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