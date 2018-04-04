"Газпром" признал, что не обойдется без Украины. Но лучше ей от этого не будет

Руководство российского "Газпрома" предупредило Украину, что "Северный поток-2" сократит транзит через ее территорию в 10 раз.

Фото: официальная страница Газпром в facebook

Глава госкомпании «Газпром» Алексей Миллер заявил, что после запуска газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток" транзит российского топлива по территории Украины сократится в 10 раз.

При этом полностью от украинского транзита Россия отказаться не сможет, так как через ее территорию газ поставляется в соседние страны Европы, пояснил Миллер.

"Другое дело, что это объемы, которые будут, без сомнения, менее значительны. Видимо, речь может идти о 10-15 миллиардах кубометров газа в год", - заявил Миллер. Таким образом, в ближайшее время российская сторона намерена заключить новое соглашение с украинским "Нафтогазом", которое бы устраивало "Газпром".

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что 28 февраля Стокгольмский арбитраж поддержал "Нафтогаз" в споре с "Газпромом" по транзиту газа. За его уменьшение Россия, согласно решению, обязана выплатить украинцам 4,63 миллиарда долларов.

В декабре прошлого года в Стокгольме было вынесено решение в отношении не выбранных Украиной квот по поставкам российского газа. "Нафтогаз" должен погасить задолженность за поставки газа в размере 2,019 миллиарда. При этом украинскую компанию обязали выплатить проценты по просроченным платежам в размере 0,03 процента. По результатам двух арбитражных производств "Газпром" должен перечислить на счет украинского госхолдинга 2,56 миллиарда долларов.