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Источник Правда.Ру

Огонь и таран: как Россия будет защищать гражданский флот от Украины

Экономика

Киев может дать реальный тюремный срок капитану крымского рыболовецкого сейнера "Норд". 

Огонь и таран: как Россия будет защищать гражданский флот от Украины. 385425.jpeg

Виновность будет определяться наличием российского граждаства. Эксперты отмечают, что украинская погранслужба, принудительно направившая судно в порт Бердянска, зашла слишком далеко - фактически, это угон судна и похищение людей.

Теперь Россия пришла к выводу, что навести порядок в данной ситуации сможет только патрулирование района кораблями Черноморского флота. Как сообщил представитель судовладельца - компании "Балтийский берег", местонахождение Владимира Горбенко пока не установлено.

4 апреля должно состояться первое заседание украинского суда по делу "Норда". Отметим, что рыбный промысел в обозначенном районе уже много лет ведут как российские, так и украинские суда.

На сегодняшний день Росрыболовство приостановило действие всех договорённостей, достигнутых ранее с Украиной. А управление ФСБ в Крыму возбудило против украинских пограничников, задержавших российских рыбаков, уголовное дело по статье ст. 211 УК РФ ("Угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного состава").

"Правда.Ру" ранее сообщала, что на борт до сих пор не был допущен российский консул по причине того, что там якобы нет россиян.

"Со слов адвокатов, очень недружелюбные и провокационные действия украинской пограничной службы. Ощущение, что ребят вынуждают признать себя гражданами Украины. Погранслужбе всё равно, как они питаются, как состояние корабля", - пояснила представитель владельца.

Снабжение экипажа пищей на данный момент происходит через адвокатов, договоры на необходимую медпомощь службы Украины отказываются заключать.

Напомним, 26 марта корабль украинских пограничников задержал в Азовском море рыболовецкое судно под флагом России.

По данным СМИ, на борту судна "Норд" находился экипаж из 10 человек. Пограничники остановили его в 15 милях от Обиточной косы, сообщили в Госпогранслужбе Украины. 

 

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