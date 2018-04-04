Украина мечтает создать и продавать iPhone по $10000 за килограмм

Украинская экономика звезд с неба не хватает. А в последние годы наблюдается структурный и качественный дисбаланс ВНП по сравнению с соседями. Это не мешает властям делать громкие заявления о грядущих успехах.

Как пишет украинский Корреспондент, в большинстве цивилизованных стран с середины 90-х занятость в индустриальном секторе стабильно снижается. По мнению автора материала Максима Ефимова, мировая экономика переориентирована с производства товаров на предоставление услуг, а в сфере занятости - на доминирование работников интеллектуального труда.

Сегодня агросектор Украины занимает 14%, промышленность - около 30%, а сфера услуг - 58%. То есть страна проигрывает по индикаторам инновационности и наукоемкости.

Ефимов отмечает, что себестоимость одного "iPhone" не превышает $200 при том, что в розницу он выходит по цене $1000 и дороже.

При этом себестоимость тонны стальной квадратной заготовки, произведенной в Украине, - $350-400. Позже она продается странам Ближнего Востока за $415-425.

Фактически, производители "iPhone" на одной единице своего товара зарабатывают столько же, сколько украинские металлурги на 20 тоннах металлоизделий. Такая же ситуация складывается применимо к зерну, семенам подсолнечника, растительному маслу и другим позициям украинского экспорта.

Автор пишет, что исходя из этого, финансовые вложения в сервисную инфраструктуру - перспективные и быстроокупаемые. По его мнению, подобные проекты создадут новые кластеры занятости, которых до сих пор не было на большинстве территорий Донецкой и Луганской областей. Они станут инвестициями в новое качество жизни.

"И тогда мы сможем предложить миру условный инновационный "iPhone", килограмм которого будет дороже десятков тонн угля, зерна или металла...", - подытоживает Ефимов.

"Правда.Ру" ранее сообщала, что экономическая политика Киева выглядит как "бюджетная пирамида" по образцу МММ.

Как пояснил директор Института развития экономики Украины Александр Гончаров, украинские власти не хотят честного разговора о состоянии народного хозяйства страны.

По его словам, "в тоже время Владимир Гройсман и Андрей Парубий своей работой довольны, хотя большинство экспертов, наоборот, слабое улучшение отдельных макроэкономических показателей связывают со статистической "липой", подкрепленной заключениями аналитиков НБУ".

Он добавил, что в Европе уже поняли, что Украина отказывается от реальных реформ и только консервирует отсталость, ссылаясь на нехватку денег. "Под очаровательной лужайкой, ведущей в ЕС, на самом деле - кредитная трясина МВФ (только бы не ухнуться в неё в ближайшее время).

Словом, строится у нас под звонкие и красивые лозунги классическая «бюджетная пирамида» по образцу и подобию с МММ", - заключил эксперт.