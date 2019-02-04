Бензин в России оказался одним из самых дешевых в Европе

4 февраля агентство РИА Новости опубликовало результаты исследования стоимости бензина в Европе. Из опубликованных данных следует, что Россия занимает второе место в рейтинге самого дешевого бензина для населения среди стран Европы.
Первое место в списке с самым дешевым бензином занял Казахстан. В рублевом эквиваленте стоимость одного литра 95-го бензина в Казахстане составляет 30,9 рубля. В России стоимость литра 95-го бензина в январе текущего года составляла в среднем 45 рублей.
Тройку лидером замыкает Белоруссия, где один литр 95-го бензина обойдется в 46,9 рубля. Следующая в списке страна - Украина, где стоимость литра 95-го бензина составляет уже 72,1 рубля.
Напомним, "Правда.Ру" уже сообщала о повышении цен на бензин в начале 2019 года. Тогда пользователи социальных сетей отметили массовое повышение стоимости бензина на российских заправках.
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