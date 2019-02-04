Минтруд назвал способ сохранить пенсию по старым правилам

Клиенты негосударственных пенсионных фондов (НПФ) смогут оформить пенсии раньше остальных граждан. Об этом сообщило Министерство труда в письме Национальной ассоциации пенсионных фондов.

Граждане, заключившие до 31 декабря 2018 года договоры о добровольных отчислениях в счет будущей пенсии, смогут уйти на заслуженный отдых по старым правилам — женщины в 55 лет, а мужчины — в 60 лет. В ведомстве полагают, что данное исключение может быть распространено и на клиентов НПФ, заключивших договоры с 2019 года.

Сейчас негосударственные пенсионные фонды управляют накоплениями 4,6 миллионов граждан. Возможность досрочной пенсии должна повысить популярность добровольного пенсионного страхования.

Клиенты НПФ, которые не платят дополнительных взносов, под данную норму не подпадают и смогут оформить пенсии на общих основаниях.

Напомним, что реформа, предусматривающая повышение возраста выхода на пенсию для женщин до 60 лет, а для мужчин до 65 лет, вступила в силу с начала 2019 года. Ранее "Правда.Ру" сообщала, что реформа привела к обрушению рейтинга президента России.

Источник фото: "Правда.Ру"

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