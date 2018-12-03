Путин: Рост товарооборота между РФ и Аргентиной достиг 25%

Показатель товарооборота между РФ и Аргентиной в январе-сентябре 2018 года вырос на 25%, сообщил президент России Владимир Путин. По результатам года, объемы импорта-экспорта между странами могут достигнуть одного миллиарда долларов, считает глава государства.
Как пишет Moneytimes.ru, Путин добавил, что в двусторонних отношениях большой акцент был сделан на расширении экономических связей. Так, в прошлом году наблюдалось постоянное увеличение товарооборота, в итоге он достиг 890 миллиона долларов.
В течение девяти месяцев этого года показатель вырос еще на 20%. По итогам 2018-го Россия приблизится к одному миллиарду долларов, заявил Путин после разговора с аргентинским лидером Маурисио Макри.
Помимо этого, президент России добавил, что страны настроены на взаимное укрепление отношений по всем направлениям. На минувшей встрече президенты подписали большой пакет двусторонних межправительственных и межведомственных соглашений, а также коммерческих контрактов. Все это демонстрирует взаимное желание укреплять партнерские отношения.
Еще по теме:
Финансовый гороскоп на декабрь для всех знаков Зодиака
Минфин: Программа внешних займов на 2018 год выполнена
Рост международных резервов России за неделю составил 2.5 млрд долларов
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
Саммит G20 открывается с ощущением, что собираться незачем. У Путина появился шанс: в тот момент, когда Трамп работает на разрушение, показать себя созидателем.
Половина опрошенных граждан РФ относится к Стране восходящего солнца положительно. Чуть меньше четверти же респондентов поддержали идею передачи Курил Японии.
Речь в американских СМИ идет о новом российском комплексе звукотепловой артиллерийской разведки «Пенициллин».
В разных городах России прошла серия конференций, посвященных взаимосвязям Ближнего Востока и Северного Кавказа. Какие вопросы обсуждались и, самое главное, какая практическая польза от этого? На эти и другие вопросы "Правде.Ру" ответила этнолог и магистр теологии Галина Амировна Хизриева.