Путин: Рост товарооборота между РФ и Аргентиной достиг 25%

Показатель товарооборота между РФ и Аргентиной в январе-сентябре 2018 года вырос на 25%, сообщил президент России Владимир Путин. По результатам года, объемы импорта-экспорта между странами могут достигнуть одного миллиарда долларов, считает глава государства.

Как пишет Moneytimes.ru, Путин добавил, что в двусторонних отношениях большой акцент был сделан на расширении экономических связей. Так, в прошлом году наблюдалось постоянное увеличение товарооборота, в итоге он достиг 890 миллиона долларов.

В течение девяти месяцев этого года показатель вырос еще на 20%. По итогам 2018-го Россия приблизится к одному миллиарду долларов, заявил Путин после разговора с аргентинским лидером Маурисио Макри.

Помимо этого, президент России добавил, что страны настроены на взаимное укрепление отношений по всем направлениям. На минувшей встрече президенты подписали большой пакет двусторонних межправительственных и межведомственных соглашений, а также коммерческих контрактов. Все это демонстрирует взаимное желание укреплять партнерские отношения.

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