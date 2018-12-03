Силовики предупредили о панической атаке на российские банки

Послезавтра, 5 декабря, возможно, начнется массовая рассылка провокационных сообщений в социальных сетях, популярных мессенджерах и абонентам мобильных операторов.

Об этом граждан Российской Федерации предупреждает ФСБ России.

Как заявляют представители российского силового ведомства, иностранные спецслужбы якобы подготовили целый комплекс мер для дестабилизации экономики Российской Федерации. Так, в числе прочего, зарубежные специалисты собираются совершить ряд кибератак на крупные российские банки.

Известно, что в ходе кибернападения злоумышленники планируют распространить среди россиян дезинформацию о работе российских банков. Ожидается, что под удар попадут десятки российских городов.

Силовое ведомство уверяет общественность, что держит ситуацию под контролем и предпринимает все необходимые меры безопасности для нейтрализации угрозы. Также ФСБ настоятельно порекомендовало гражданам Российской Федерации не верить провокациям иностранных спецслужб и не поддаваться панике.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что, по мнению социологов, россияне очень и очень экономически неграмотны. По словам экспертов, абсолютное большинство жителей страны не знает, как распоряжаться своими накоплениями.

Читайте также:

ФСБ предотвратила теракт с беспилотниками на ЧМ-2018…