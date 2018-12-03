Нынешний год, как известно, выдался сложным для отечественной экономики. А прошлый, что любопытно, был аномально стабильным — никаких падений курса или иных экономических неурядиц.
Насчет того, как будет чувствовать себя российская экономика в следующем году, говорить еще рано, но на декабрь у финансистов кое-какие прогнозы уже есть.
Так, по их мнению, первый месяц зимы принесет рублю целую кучу испытаний. Первая "проверка на прочность" начнется уже сегодня, когда мировая экономика начнет переваривать последствия саммита Большой двадцатки в Аргентине. Буквально через пару дней стартует большое совещание ОПЕК — стран-экспортеров нефти. Там всерьез будет обсуждаться вопрос цены на нефть, что также, разумеется, способно повлиять на курс рубля. А к середине месяца, когда рубль только-только начнет справляться с проблемами, его ждет новое испытание — велика вероятность, что американцы спровоцируют отток капитала со всех развитых мировых рынков, к которым относится и рынок России.
По словам отечественных финансистов, на этом декабрьские приключения рубля отнюдь не заканчиваются. Поэтому, считают они, имеет смысл ожидать падение его курса к Новому году.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что один из главных федеральных российских телеканалов решил помочь россиянам прожить на нищенскую зарплату и дал им несколько унизительных советов по экономии семейного бюджета.
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