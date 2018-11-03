По итогам четвертого финансового квартала, который подошел к завершению 29 сентября 2018 года, выручка Apple составила 62,9 миллиарда долларов. Эти цифры на 20% превышают показатель 2017 года. В самой компании такой результат назвали новым рекордом.
Как сообщает Moneytimes.ru, прибыль Apple в четвертом квартале текущего года составила 14,1 миллиард долларов (около 2,91 доллара за акцию). В прошлом году аналогичный показатель был на 32% меньше.
Общая прибыль за 2018-й год превысила 59,5 миллиардов долларов. За указанный отчетный период компании удалось продать 46,8 миллионов смартфонов, около 9,7 миллионов планшетов и более 5 миллионов ноутбуков.
По словам главы Apple Тима Кука, этот квартал можно назвать рекордным. Он отметил, что за последние два месяца компания достигла невероятного результата, и все благодаря впуску новых продуктов и четырех операционных систем. В соответствии с прогнозами на 2019-й год, выручка компании должна составить 89-93 миллиарда долларов.
Но после публикации отчета, цена акций Apple все же упала — на 6,55%, до 207,67 долларов за бумагу. Капитализация тоже ненадолго упала. Ниже одного триллиона долларов.
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