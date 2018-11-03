В будущем году в России ожидается рост цен на медикаменты в среднем на 10%. Такие прогнозы выдают представители Аптечной гильдии, рынка, а также эксперты.
Цены будут расти из-за повышения курсов валют, что больше всего относится к импортным лекарствам. Но отечественные производители тоже не исключают повышения стоимости своей продукции. Причиной этой меры они называют использование зарубежных компонентов в производстве и другие факторы, сообщает Moneytimes.ru.
По словам экспертов, если рублю в ближайший месяц сможет укрепить свои позиции — возможно, роста цен на медицинские препараты не будет.
Кроме этого, российские лекарства могут увеличиться в цене из-за расходов компаний на маркировку. Напомним, ее ввели для предотвращения продаж в аптеках страны контрафактных медикаментов.
Также специалисты называют возможной причиной подорожания лекарств и рост ставки НДС на 20%. Отметим, что изменение налога на сами препараты не распространяется, но его влияние обуславливается тратами на электроэнергию и расходами на транспортные услуги.
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