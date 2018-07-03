Мир Политика Общество Экономика Криптовалюты Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Новости
Мир Спорт Общество Политика Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Госдума одобрила закон о повышении НДС до 20%

Экономика

Правительственный законопроект о повышении ставки НДС до 20% против нынешних 18% принят Госдумой в первом чтении.

Госдума одобрила закон о повышении НДС до 20%. 389011.jpeg

По словам председателя бюджетного комитета Андрея Макарова, это решение является взвешенным и позволит найти ресурсы на выполнение поставленных президентом задач. Средства, а речь идет о ежегодном увеличении дохода федерального бюджета на 620 миллиардов рублей, в первую очередь потратят на здравоохранение, образование и "инфраструктурные проекты".

Несмотря на повышение ставки, все льготные ставки по НДС будут сохранены, как и права автопроизводителей получать вычеты на суммы НДС, уплаченных при приобретении товаров, работ и услуг, даже если они приобретались за счет бюджетных субсидий или инвестиций.

В соответствии с законопроектом сохраняется действующая ставка взноса на обязательное пенсионное страхование в 22%. Есть и предложение сохранить и ставку взноса в 10% на зарплаты сверх установленной предельной величины.

Что касается оценки повышения ставки НДС в предпринимательских кругах, Андрей Макаров рассказал, что руководители ведущих бизнес-объединений, с которыми он лично разговаривал, демонстрируют понимание, что дополнительные 2% являются вкладом в развитие страны.

Между тем, как ранее писала "Правда.Ру", в обществе реформа большого одобрения не вызывает. По мнению экспертов, с которыми беседовало издание, после повышения НДС до 20 % бизнес в некоторых отраслях начнет экономить на фонде заработной платы. Казалось бы, правительство предлагает механизмы компенсации роста налогового бремени, но они расплывчаты и показывают, что реформа не проработана.

Читайте также:

Какие сектора экономики наиболее пострадают от роста НДС

Эксперт: как реформы пенсии и НДС обездолят простой народ

Стало известно, как будут оправдывать повышение НДС

"Добро пожаловать в ад!": все подробности непопулярных реформ правительства

Правительство удушает экономику, устанавливая НДС в 20%

Куда податься: самые дешевые для переезда иностранные города Куда податься: самые дешевые для переезда иностранные города

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...

Темы НДС Россия Госдума экономика правительство
Обсудить
Актуальная аналитика
Политика
Было-стало: президент заявил о падении ядерного щита России
Соцсети
Праздновать или вешаться: Украина ждет матча Россия - Хорватия
Криптобиржи
Рынок возрождается: XRP, BCH, EOS, LTC, ADA взлетели
Читательский топ
"Спасибо от рабов!": Медведева выстебали за пост о победе сборной
Ракитич рассказал, что сделает со сборной РФ
Дочка чуть не разрушила семью находкой в папиной машине
Удар наотмашь: Касьянов и Ко предъявили ультиматум
В самой древней пирамиде ученые нашли страшного бога
Новости Все >
В любой момент: ученые предупредили об угрозе превращения Земли в снежный шар
Госдума одобрила закон о повышении НДС до 20%
Украинская супермодель пожелала сменить национальность
Все не так плохо, как кажется: ученые разоблачили пессимистов
Эксперт-эколог рассказал о всемирном заговоре против Челябинска
Сергей Аксёнов приказал Крыму смотреть матч Россия-Хорватия
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Политика
"Спасибо от рабов!": Медведева выстебали за пост о победе сборной

Поздравление Дмитрия Медведева в "Инстаграме" с победой сборной России в матче против команды Испании вызвало неоднозначную реакцию россиян.

"Спасибо от рабов!": Медведева выстебали за пост о победе сборной
Ракитич рассказал, что сделает со сборной РФ
Спорт
Ракитич рассказал, что сделает со сборной РФ
Интересные Новости
Дочка чуть не разрушила семью находкой в папиной машине
Партии
Удар наотмашь: Касьянов и Ко предъявили ультиматум
Политика
Коммунисты хотят провести референдум по пенсиям

Партия КПРФ выступила с инициативой провести в Москве референдум по поводу пенсионной реформы.

Коммунисты хотят провести референдум по пенсиям
"Спасибо от рабов!": Медведева выстебали за пост о победе сборной
Политика
"Спасибо от рабов!": Медведева выстебали за пост о победе сборной
Партии
Удар наотмашь: Касьянов и Ко предъявили ультиматум
Экономика
Поляки требуют от России газ по сниженной цене
Новости Грузии
Саакашвили потребовал вернуть ему гражданство Грузии

Экс-президент Грузии и бывший глава Одесской области, по-видимому, хочет снова влиться в политическую жизнь родного государства.

Саакашвили потребовал вернуть ему гражданство Грузии
За солнце тоже будем платить? В счетах жителей Пермского края появилась строчка с "дождевой водой"
Общество
За солнце тоже будем платить? В счетах жителей Пермского края появилась строчка с "дождевой водой"
Политика
Коммунисты хотят провести референдум по пенсиям
Мир
Виктор Орбан: глобалисты хотят уничтожить патриотов по всему миру
Любовь Степушова Праздновать или вешаться: Украина ждет матча Россия - Хорватия Любовь Степушова Василий Амирджанов Путин и Трамп встретятся на узкой дорожке Василий Амирджанов Харун Яхья Выбор Турции требует уважения к себе Харун Яхья
Комментарии
Было-стало: президент заявил о падении ядерного щита России
США попросили Россию помочь с туалетом на МКС
Удар наотмашь: Касьянов и Ко предъявили ультиматум
Путин и Трамп встретятся на узкой дорожке
Праздновать или вешаться: Украина ждет матча Россия - Хорватия
Праздновать или вешаться: Украина ждет матча Россия - Хорватия
Праздновать или вешаться: Украина ждет матча Россия - Хорватия
Взглянуть на Крымский мост: в Черное море вошел эсминец Carney
Подборка: либералы, Украина и иноСМИ возмущены победой России
Подборка: либералы, Украина и иноСМИ возмущены победой России
У бывших братьев русский язык нон грата. Почему?
США и НАТО заберут Калининград за Крым
CNN: Путин завербует Трампа во время тайной личной встречи
Столичной программе реновации исполнился год
Столичной программе реновации исполнился год
США и НАТО заберут Калининград за Крым
Праздновать или вешаться: Украина ждет матча Россия - Хорватия
Праздновать или вешаться: Украина ждет матча Россия - Хорватия
Голодание - форма токсикомании
Удар наотмашь: Касьянов и Ко предъявили ультиматум
Ученые рассказали, что поможет избежать преждевременной смерти
Новости Мексики
Как Мексика будет "ставить на место" Америку

Впервые в истории Мексики представитель альянса левых сил "Вместе сотворим историю" Андрес Мануэль Лопес Обрадор становится президентом, а его коалиция получает большинство в парламенте и половину мест в сенате. AMLO пообещал "поставить Трампа на место". Как он это будет делать?

Как Мексика будет "ставить на место" Америку
Виктор Орбан: глобалисты хотят уничтожить патриотов по всему миру
Мир
Виктор Орбан: глобалисты хотят уничтожить патриотов по всему миру
Муэдзины запоют над Германией, Францией и Испанией
Евросоюз
Муэдзины запоют над Германией, Францией и Испанией
ОЗХО может стать судом Линча
Мир
ОЗХО может стать судом Линча
Как США сами себя изолировали
Мир
Как США сами себя изолировали
Олигархи выдвигают Тимошенко править страной
Украина
Олигархи выдвигают Тимошенко править страной
Почему Ротшильды финансируют войны?
Европа
Почему Ротшильды финансируют войны?
США и НАТО заберут Калининград за Крым
Мир
США и НАТО заберут Калининград за Крым
Евроколонии США недовольны новыми поборами
Мир
Евроколонии США недовольны новыми поборами
У бывших братьев русский язык нон грата. Почему?
Бывший СССР
У бывших братьев русский язык нон грата. Почему?
О проекте Обратная связь Реклама Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2018, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Эл № ФС77-54522 от 21 июня 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Закрыть Я уже подписался