Госдума одобрила закон о повышении НДС до 20%

Правительственный законопроект о повышении ставки НДС до 20% против нынешних 18% принят Госдумой в первом чтении.
По словам председателя бюджетного комитета Андрея Макарова, это решение является взвешенным и позволит найти ресурсы на выполнение поставленных президентом задач. Средства, а речь идет о ежегодном увеличении дохода федерального бюджета на 620 миллиардов рублей, в первую очередь потратят на здравоохранение, образование и "инфраструктурные проекты".
Несмотря на повышение ставки, все льготные ставки по НДС будут сохранены, как и права автопроизводителей получать вычеты на суммы НДС, уплаченных при приобретении товаров, работ и услуг, даже если они приобретались за счет бюджетных субсидий или инвестиций.
В соответствии с законопроектом сохраняется действующая ставка взноса на обязательное пенсионное страхование в 22%. Есть и предложение сохранить и ставку взноса в 10% на зарплаты сверх установленной предельной величины.
Что касается оценки повышения ставки НДС в предпринимательских кругах, Андрей Макаров рассказал, что руководители ведущих бизнес-объединений, с которыми он лично разговаривал, демонстрируют понимание, что дополнительные 2% являются вкладом в развитие страны.
Между тем, как ранее писала "Правда.Ру", в обществе реформа большого одобрения не вызывает. По мнению экспертов, с которыми беседовало издание, после повышения НДС до 20 % бизнес в некоторых отраслях начнет экономить на фонде заработной платы. Казалось бы, правительство предлагает механизмы компенсации роста налогового бремени, но они расплывчаты и показывают, что реформа не проработана.
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