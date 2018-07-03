Народ о пенсионной реформе: "Будем доживать, как скоты?"

Эксперты ВШЭ пришли к выводу, что продолжительность жизни первого поколения пенсионеров, которые смогут уйти на пенсию в 63-65 лет, составит минимум 23 года для женщин и 14 лет 6 месяцев для мужчин.

В докладе НИУ ВШЭ «Демографический контекст повышения возраста выхода на пенсию» говорится, что ожидаемая продолжительность жизни на пенсии первого поколения россиян, которые достигнут увеличенного пенсионного возраста - 65 лет (мужчины) и 63 года (женщины), составит 14 лет и 6 месяцев для мужчин и примерно 23 года для женщин.

При этом оценки определяют минимальную границу увеличения ожидаемой продолжительности жизни в указанных возрастах: вероятно, тогда пенсионеры будут жить дольше.

Аналитики пришли к выводу, что в 2028 году, когда возраст выхода на пенсию по правительственному плану составит 65 лет, продолжительность жизни мужчин, доживших до 65 лет, достигнет «датской границы» . Стоит отметить, что повышение пенсионного возраста в Дании было связано с изменением продолжительности жизни.

Стартовавшая двенадцать лет назад в Дании «реформа благосостояния» предполагала индексацию пенсионного возраста с учетом изменения продолжительности жизни граждан, доживших до 60 лет, с закрепленной нижней границей средней продолжительности жизни после выхода на пенсию - 14 с половиной лет.

Стоит добавить, что с 2011 года в рамках пенсионной реформы в Дании проводилось повышение возраста выхода на пенсию с 65 до 70 лет.. Процесс прошел в несколько этапов: с 65 до 67 лет - в 2019-2022-м, до 68 лет - к 2030 году, до 69 лет - к 2035-му и до 70 лет - к 2040 году. Условием реализации плана повышения пенсионного возраста на пять лет является увеличение как минимум на столько же ожидаемой продолжительности жизни.

Как пояснил главный редактор журнала «Демоскоп Weekly», директор Института демографии ВШЭ Анатолий Вишневский , продолжительность жизни 55-летних женщин и 60-летних мужчин в середине 1960-х годов составляла соответственно 24,3 и 15,6 года. Соотвтественно, можно сделать вывод, что сегодняшние россияне живут на пенсии немногим дольше, чем в 1965 году.

При этом эксперты отмечают, что реализация пенсионной реформы в заявленных параметрах приведет в перспективе к значительному увеличению предложения рабочей силы на рынке труда.

По сути, если считать 20 лет началом трудовой деятельности, то повышение пенсионного возраста приведет к увеличению количества работниц почти на 23 процента. Работников - на 12 процентов.

При этом надо учитывать, что российская экономика в принципе неспособна создать дополнительно к имеющимся еще 12-20 процентов рабочих мест. А с учетом того, что работы в принципе будет становиться меньше, ситуация и вовсе выглядит угрожающей - у людей не будет возможности ни заработать себе средства к существованию, ни рассчитывать на поддержку государства.

Очевидно, что государство хочет банально сократить число пенсионеров. Если взять за продолжительность жизни возраст в 78 лет из указа президента, то повышение пенсионного возраста позволит сократить число женщин-пенсионеров примерно на 35 процентов. Мужчин-пенсионеров - на 27 процентов. Но государство не может до бесконечности решать вопросы за счет собственных граждан.Это чревато большими проблемами уже в настоящем.