Названы риски поражения США в торговой войне с Китаем

В своем противостоянии с Китаем американский лидер Дональд Трамп рискует наделать серьезных ошибок.

Об этом пишет автор материла The Times Майкл Берли. По его словам, изначально китайцы благоволили императору Трампу как лидеру, отстаивающими национальные интересы. Но сейчас китайские СМИ называют его «грубым, неразумным, эгоистичным и своенравным», а также «дураком, который строит стены, а не мосты».

Как отмечает Берли, в результате введения американских пошлин и ответных пошлин Китая на американский импорт такие компании, как Apple и General Motors, могут лишиться китайского рынка, на котором они продают больше своих товаров, чем в США.

Для американцев повысятся цены на одежду и электронику, а китайские ответные пошлины могут затронуть более двух миллионов рабочих мест в США. К тмоу же, глава КНР Си Цзиньпин напомнил, что "многие элитные американские университеты могут опустеть, если умные китайские студенты не поедут учиться в них".

При этом у Китая и Европы нет стратегических конфликтов, а Вашингтону следует задуматься о том, что в сегодняшнем мире другие страны более охотно поддерживают китайские проекты, а не старую экономическую помощь, резюмирует Берли.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что китайские власти готовят ответные меры против США в связи с планами американского президента Дональда Трампа ввести на этой неделе дополнительные пошлины на китайские товары.

Сообщается, что Китай может ввести пошлины на американские продукты сельского хозяйства, которые производятся в штатах с развитым аграрным сектором.

Ранее сообщалось, что президент Трамп собирается ввести пошлины на ряд товаров из Китая в размере 60 млрд долларов на ряд наименований китайской продукции, для производства которой, по мнению Вашингтона, Пекин "похитил у американских компаний информацию, составляющую коммерческую тайну".

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