Египет перепроверит качество задержанной российской пшеницы

Повторная экспертиза ждет задержанную партию пшеницы из России. Египетская сторона остановила товар из-за того, что спорыньи было на 0,01% больше, чем допустимо нормой.
Всего в порту ожидает решения проверки 63000 тонны. Повторную проверку решено было делать в каирской лаборатории.
Ранее уже сообщалось, что партию остановили в порту Сафага после того, как выяснилось, что, по мнению, египетских экспертов, пшеница не проходит по стандарту. Ибо содержание грибковой культуры было примерно 0,06%. В стране же, а также по международному стандарту, эта цифра должна быть на одну сотую меньше.
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