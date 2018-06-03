Латвийский рыбный рынок умирает без России

Ситуация на рыбном рынке Латвии становится все более плачевной. И в этом виновата Россия, отказавшаяся от шпрот, пояснил председатель правления рыбоперерабатывающего завода Brīvais vilnis Арнаольд Бабрис в беседе с журналистами телеканала НТВ.

Собеседник пояснил, что невозможность отправлять товар в РФ привела к борьбе внутри сегмента. Заводы вынуждены отдавать товар за цену меньшую, чем была потрачена на его производство. Характеризуя напряженность борьбы, Бабрис отметил, что компании буквально "душат друг друга".

Кроме того, он поделился и тем фактом, что ситуация со сбытом повлияла на качество продукта. Из-за чего часть зарубежных потребителей отказалась от товара.

Напомним, что летом 2015 года вышло постановление Россельхознадзора о запрете ввозить на территорию страны рыбную продукцию из Латвии и Эстонии. Причина была в том, что проверка выявила ряд несоответствий, например, было найдено канцерогенное вещество бензопирен. Лишь менее года назад двум компаниям разрешили вновь поставлять продукцию на прилавки российских магазинов.

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