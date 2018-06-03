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Источник Правда.Ру

Авиаперевозчики сулят беды мировой экономике

Экономика

Напряженность в международной торговле не сулит ничего хорошего ни глобальному рынку авиаперевозок, ни мировой экономике. Такое мнение гендиректора Международной ассоциации воздушного транспорта Александра де Жюньяка транслирует Reuters.

Вторит ему и коммерческий директор Airbus Эрик Шуль. По его словам, дело авиапромышленности — помогать людям свободно перемещаться по миру. Однако принимаемые решения помешают выполнять эту задачу, а значит, пострадает не только сектор, но и клиенты.

Такие реплики начали звучать после введенных США тарифов на сталь и алюминий. Так, ряд стран (Англия, ФРГ, Италия, Франция, Япония, Канада) выступили с совместным заявлением об обеспокоенности решением Вашингтона. Также в планах обсудить ситуацию на встрече лидеров государств G7.

Стоит отметить, что Соединенные Штаты призывают государства быть объективными и понимать, что если с Вашингтона взимают большие пошлины, то страна ответить таким же образом.

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