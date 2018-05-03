Россия приговорила страны Балтии к безрыбью

Специалисты считают, что балтийская рыбная отрасль фактически умерла.

Как пояснил руководитель Информационного агентства по рыболовству Александр Савельев, "Россия - единственный рынок сбыта для этой продукции. При его отсутствии они обречены на банкротство и тихое увядание".

Он также отметил увеличение до €1,122 млн убытков латвийского рыбоперерабатывающего предприятия Brīvais Vilnis. Этот показатель вырос вдвое по сравнению с прошлым периодом.

При этиом рыболовный флот изношен, дотаций от Евросоюза нет, а их продукцию не покупают в европейских странах. И даже отмена санкций не спасет латвийские шпроты, потому что в РФ давно уже начали производить аналогичную продукцию, напомнил Савельев.

Стоит добавить, что Россельхознадзор запретил поставки в Россию рыбы и рыбопродукции из Латвии и Эстонии с июня 2015 года из-за претензий к качеству продукции.

"Правда.Ру" ранее сообщала, что Россией в Балтийском море будет возобновлен промысел лосося, который не велся уже семь лет вследствие правовой коллизии, допущенной Минсельхозом.

Благодаря новому решению Росрыболовства добыча составит почти 35 тонн: 29,4 тонны - в 26-м подрайоне ИКЕС Балтийского моря и ещё 5,2 тонны - в 32-м подрайоне в Финском заливе, ожидают специалисты данного ведомства.

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