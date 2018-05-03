Империя Илона Маска сыплется: Tesla в чудовищных убытках

Мировой автопроизводитель Tesla в первом квартале 2018 года получил $709,551 млн убытков.

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Этот показатель вдвое превышает потери компании за январь-март предыдущего года ($330,277 млн). Как пишет Reuters, полученный в январе-марте 2018 года убыток стал наибольшим квартальным убытком в истории Tesla.

При этом в отчете компании отмечается, что при условии выхода на выпуск по 5 тыс. автомобилей Model 3 в неделю Tesla планирует выйти на прибыльность уже в третьем квартале 2018 года.

Напомним, эксперты Bloomberg отмечали, что финансовое положение компании вызывает серьезные опасения. По расчётам издания, каждый час компания Tesla теряет около полумиллиона долларов. Для того, чтобы не обанкротиться уже к 6 августа 2018 года, Маску срочно нужны ещё инвесторы.

Проблемы с деньгами у Маска наблюдаются с лета 2017 года. Тогда была презентована очередная модель электромобиля от Tesla, уже третья по счету. Сама её разработка обошлась в миллиард долларов, минимальная цена модели значилась в 35 тысяч, а массовое производство было намечено на самый конец 2017 года, но пока так и не начато.

Отметим, что в телеграм-канале "Караульный" напоминают, что "нет обещанной старой Tesla - будет новая, ждите", "заводы будут потом", "Falcon же сел, хоть СССР тоже умел сажать "Луны" и "Марсы".

По сути, основы капитализации компаний Маска лежат в способности рассказать массу красивых историй государству, которое обеспечивает львиную долю финансирования, кредитования по льготным тарифам и прочие субсидии и скидки.

Стоит добавить,что в космосе "обещанная выгода при запуске "возвращаемой" ракеты Falcon-9 была переоценена - оказывается, на этом можно сэкономить не половину или треть, а едва 10% стоимости. Д

Авторы "Караульного" пишут, что многие "считают Маска абсолютным проходимцем - человеком, которые "изобретает" свои шедевры из чертежей NASA, строит их на государственные деньги и обманывает всех, ни разу не получив продукт с заявленной эффективностью (Tesla провалена, батарей нет, Falcon 9 выводит груз дороже "Протона М", от "Гиперлупа" одна тележка катается, на заводах ад. Одним словом, как пишут в одиозных СМИ, "Остап Мавродиевич Петрик". Собственно, финансовые результаты это подтверждают.

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