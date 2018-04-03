СМИ: "Газпром" зарезервировал миллиарды для выплат "Нафтогазу"

Руководство "Газпрома" зарезервировало на своих счетах штраф по транзитному контракту с украинским "Нафтогазом".

В опубликованном отчете компании говорится, что в балансе "Газпрома" по статье "Штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров" указана сумма - 272,943 миллиарда рублей, или 4,74 миллиарда долларов (по курсу на конец 2017 года).

Эта сумма полностью соответствует выплате по решению Стокгольмского арбитража. Напомним, спор компаний касается условий контракта о транзите газа, заключенного восемь лет назад.

"Правда.Ру" ранее информировала о том, что в конце февраля Стокгольмский арбитраж постановил, что с момента подписания контракта "Нафтогаз" недополучил за транзит 4,63 миллиарда долларов. Помимо этого, арбитры обязали "Газпром" до окончания действия контракта в 2019 году оплачивать "Нафтогазу" транзит из расчета 2,35 миллиарда долларов за 110 миллиардов кубических метров ежегодно.

При этом судьи обязали украинскую сторону выплатить "Газпрому" два миллиарда долларов за уже поставленный газ. Соответственно, российская компания осталась должна "Нафтогазу" около 2,6 миллиарда долларов.

Руководство "Нафтогаза" добилось также уменьшения будущих обязательных годовых объемов закупки газа у "Газпрома" более чем в десять раз в соответствии с фактическими потребностями в импорте газа.

Как сказал "Правде.Ру" украинский политический деятель, экономист, политолог Олег Соскин, в арбитраже "удружили" Украине. Сначала выписали штраф "Нафтогазу" за недобор газа, а теперь "на такую же сумму присудили ему победу за уменьшение транзита "Газпромом". "Там же люди разумные сидят, они говорят: "Ребята, вы же бизнесмены, зачем вам политикой заниматься, сядьте, договоритесь между собой, и все от этого только выиграют", - сказал эксперт "Правды.Ру". То есть, это "призыв стать адекватными, а не шизофрениками, что с украинской, что с российской стороны."