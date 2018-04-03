Западные СМИ поражены: Крымскому мосту рады даже украинцы

Крымский мост западные СМИ называют крупнейшей за всю историю нелегальной стройкой. Больше всего его ждут крымчане, пишет Dagens Nyheter.

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Железнодорожное сообщение по мосту наладят в следующем году. Жителям полуострова не надо будет стоять в очередях за билетами на паром, по мосту на материк можно будет добраться на такси. Также помимо дорожного сообщения подешевеют товары: многие суда заменят грузовики.

Российскую военную оккупацию и аннексию Крыма по большому счету весь мир осудил как преступление против международного права. США и ЕС ввели ощутимые штрафные санкции против России, и с этого начался самый серьезный кризис между Востоком и Западом с момента падения советского коммунизма, пишет автор статьи.

Через год в Крыму запустят современную четырехполосную автомагистраль, которая будет идти к Керченскому мосту от самого Симферополя. Мост станет единственной физической пуповиной, связывающей полуостров с окружающим миром, помимо российских самолетов и морского сообщения (никакие другие корабли и самолеты Крым не посещают).

Украина ввела свою собственную экономическую блокаду Крыма. До этого с Украины в Крым ежесуточно ходили 95 поездов. Также Украина прекратила поставки электричества и пресной воды, помимо дефицита товаров, начался еще и дефицит электричества. Сейчас строят две газовые электростанции в Симферополе и Севастополе.

Постепенно Украина также прекратила поставки электричества и пресной воды. Так что, помимо дефицита товаров, начался еще и дефицит электричества. По дну Керченского пролива в качестве временного решения был проложен кабель, но сейчас эту проблему решают более основательно, строя две газовые электростанции в Симферополе и Севастополе.

Правительство Украины протестовало против строительства моста. Якобы строительство ведется на незаконно оккупированной территории. Мост усилит и без того уже прочный контроль Москвы над Крымом.

Самая высокая точка полотна моста находится в 35 метрах над водой, а это значит, что треть судов украинского грузового флота больше не смогут проходить через залив. Это тяжелый удар по украинской экономике.

Независимые эксперты опасаются, что новый мост не продержится долго. Помимо тяжелых погодных условий, еще и геологическая обстановка там ненадежна. Слой глины на дне очень глубок, что не позволяет прочно закрепить сваи. Кроме того, это район высокой сейсмической активности, пишет издание.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что украинские СМИ сообщили, что строители Крымского моста не смогли состыковать металлические пролеты автомобильного путепровода в районе "Насыпь — Фарватер". Сообщается, что расхождение составило около 2 метров в длину и около 1 метра в высоту.

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