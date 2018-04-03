Мир Политика Общество Экономика Криптовалюты Россия Наука и техника Культура Религия Фото Видео Промокоды
Новости
Мир Спорт Общество Политика Занимательные Новости Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Западные СМИ поражены: Крымскому мосту рады даже украинцы

Экономика

Крымский мост западные СМИ называют крупнейшей за всю историю нелегальной стройкой. Больше всего его ждут крымчане, пишет Dagens Nyheter.

Западные СМИ поражены: Крымскому мосту рады даже украинцы. Западные СМИ поражены: Крымскому мосту рады даже украинцы
Фото: Facebook

Железнодорожное сообщение по мосту наладят в следующем году. Жителям полуострова не надо будет стоять в очередях за билетами на паром, по мосту на материк можно будет добраться на такси. Также помимо дорожного сообщения подешевеют товары: многие суда заменят грузовики.

Российскую военную оккупацию и аннексию Крыма по большому счету весь мир осудил как преступление против международного права. США и ЕС ввели ощутимые штрафные санкции против России, и с этого начался самый серьезный кризис между Востоком и Западом с момента падения советского коммунизма, пишет автор статьи.

Через год в Крыму запустят современную четырехполосную автомагистраль, которая будет идти к Керченскому мосту от самого Симферополя. Мост станет единственной физической пуповиной, связывающей полуостров с окружающим миром, помимо российских самолетов и морского сообщения (никакие другие корабли и самолеты Крым не посещают).

Украина ввела свою собственную экономическую блокаду Крыма. До этого с Украины в Крым ежесуточно ходили 95 поездов. Также Украина прекратила поставки электричества и пресной воды, помимо дефицита товаров, начался еще и дефицит электричества. Сейчас строят две газовые электростанции в Симферополе и Севастополе.

Постепенно Украина также прекратила поставки электричества и пресной воды. Так что, помимо дефицита товаров, начался еще и дефицит электричества. По дну Керченского пролива в качестве временного решения был проложен кабель, но сейчас эту проблему решают более основательно, строя две газовые электростанции в Симферополе и Севастополе.

Правительство Украины протестовало против строительства моста. Якобы строительство ведется на незаконно оккупированной территории. Мост усилит и без того уже прочный контроль Москвы над Крымом.

Самая высокая точка полотна моста находится в 35 метрах над водой, а это значит, что треть судов украинского грузового флота больше не смогут проходить через залив. Это тяжелый удар по украинской экономике.

Независимые эксперты опасаются, что новый мост не продержится долго. Помимо тяжелых погодных условий, еще и геологическая обстановка там ненадежна. Слой глины на дне очень глубок, что не позволяет прочно закрепить сваи. Кроме того, это район высокой сейсмической активности, пишет издание.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что украинские СМИ сообщили, что строители Крымского моста не смогли состыковать металлические пролеты автомобильного путепровода в районе "Насыпь — Фарватер". Сообщается, что расхождение составило около 2 метров в длину и около 1 метра в высоту.

Читайте также:

Свершилось: Крымский мост соединил два берега

Как при атаке на Крымский мост Россия "сотрет" Киев

Это уже война: США советуют уничтожить Керченский мост


Как Крымский МОСТ ЗАГОРОДИЛ Украине ПУТЬ в ЕВРОПУ?
Обсудить
Актуальная аналитика
Мир
"Дело Скрипаля". Могильный камень российской контрпропаганды
Формула небес
Астролог: рожденные 03.04 - всегда боссы
Аналитика
“Мёртвый крест” не удался: биткоин снова растёт
Читательский топ
США и Россия начали обмен "ракетными" ударами
Сядут все: Кремль анонсировал "чистки" по всей России
Си Цзиньпинь Трампу: "Замучаетесь мусор вывозить!"
Нет Крыма, не будет газа: Украине предсказали грустное будущее
Турция напала на Францию
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Мир
США и Россия начали обмен "ракетными" ударами

26 марта американский стратегический атомный подводный ракетоносец "Небраска" (USS Nebraska, SSBN 739), относящийся к подлодкам типа "Огайо", выполнил пуск двух межконтинентальных баллистических ракет (БРПЛ) "Трайдент II D5".

США и Россия начали обмен "ракетными" ударами
Сядут все: Кремль анонсировал "чистки" по всей России
Общество
Сядут все: Кремль анонсировал "чистки" по всей России
Мировая кооперация
Си Цзиньпинь Трампу: "Замучаетесь мусор вывозить!"
Мир
Нет Крыма, не будет газа: Украине предсказали грустное будущее
Спорт
Проснулся: Гарри Каспаров призвал к бойкоту ЧМ-2018 в России

Гарри Каспаров, 13-й чемпион мира по шахматам, призвал к политическому бойкоту чемпионата мира по футболу 2018 года. Он пройдет летом в России.

Проснулся: Гарри Каспаров призвал к бойкоту ЧМ-2018 в России
Сядут все: Кремль анонсировал "чистки" по всей России
Общество
Сядут все: Кремль анонсировал "чистки" по всей России
Общество
Аман Тулеев попросил Путина об отставке через Сеть
Мир
Нет Крыма, не будет газа: Украине предсказали грустное будущее
Общество
Аман Тулеев попросил Путина об отставке через Сеть

Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев заявил, что считает уход в отставку "правильным, осознанным, единственно верным решением".

Аман Тулеев попросил Путина об отставке через Сеть
В России ликвидировали невостребованную профессию
Общество
В России ликвидировали невостребованную профессию
Общество
Сядут все: Кремль анонсировал "чистки" по всей России
Происшествия
Мара Багдасарян: куда хочу, туда лечу
Соломон Соловьев Астролог: рожденные 03.04 - всегда боссы Соломон Соловьев Любовь Степушова Си Цзиньпинь Трампу: "Замучаетесь мусор вывозить!" Любовь Степушова Юрий Кондратьев Как немец Иван спасал Россию Юрий Кондратьев
Комментарии
Почему Telegram окончательно отказал ФСБ
Украина переходит с кирилиці на latinicu
Эксперты поражены: царь Николай II — не настоящий
Лавров жесток: Британия заигралась, настало время отвечать
Киев не интересен Берлину, интересна Варшава
Эксперты поражены: царь Николай II — не настоящий
Россия заставит ОЗХО ООН ответить за "дело Скрипаля"
Россия заставит ОЗХО ООН ответить за "дело Скрипаля"
Лондон еще ответит за провокацию с "делом Скрипаля"
Лавров жесток: Британия заигралась, настало время отвечать
Лондон еще ответит за провокацию с "делом Скрипаля"
Первоапрельская статья про русских вызвала панику в Шотландии
Первоапрельская статья про русских вызвала панику в Шотландии
Первоапрельская статья про русских вызвала панику в Шотландии
Нет Крыма, не будет газа: Украине предсказали грустное будущее
Первоапрельская статья про русских вызвала панику в Шотландии
Школьники находят в учебниках чудовищные ошибки
Российский суд разрешил сравнивать Ленина с Гитлером
Большой андронный коллайдер начал работу после каникул
ЧФ объявил о готовности к охоте на украинских пиратов
Флот уходит на юг: зачем Россия меняет главную базу ВМФ на Каспии
О проекте Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях Реклама Обратная связь
Законы Кодексы Медицинская энциклопедия Промокоды Диеты Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2018, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

ИА №ФС77−55373 от 17 сентября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в Российской Федерации: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия» (УПА), «ИГИЛ» (ИГ, Исламское Государство), «Джабхат Фатх аш-Шам» (бывшая «Джабхат ан-Нусра», «Джебхат ан-Нусра»), Национал-Большевистская партия, «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «НСО», «РНЕ», «Талибан», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы». Полный перечень организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности, находится на сайте Минюста РФ

Закрыть Я уже подписался