Руководство "Укртрансгаза" заявило о том, что объем транзита газа через территорию страны в 2017 году достиг рекордного значения.
По данным пресс-службы, в сравнении с 2016 годом объем транзита природного газа через Украину в Европу возрос на 13,7%.
"В целом за отчетный год украинской ГТС протранзитовано 93,5 млрд куб. м природного газа для европейских потребителей", - пояснили в компании.
Напомним, ранее в "Укртрансгазе" заявили, что за 2017 год Украина нарастила добычу собственного природного газа до 20,8 млрд куб. м, что на 4,5% превышает показатели предыдущего периода.
Ранее "Правда.Ру" сообщала, что руководство украинского "Нафтогаза" заявило, что прекращение транзита российского газа может обойтись Киеву в три миллиарда долларов ежегодно. Об этом сообщил глава "Нафтогаза" Андрей Коболев. По его словам, именно такую сумму страна получила в этом году от транзита российского топлива.
Коболев напомнил, что действующий контракт с Россией заканчивается в 2019 году и возможная потеря транзита "будет иметь критические негативные последствия для всех нас"
Не забывайте присоединяться к Pravda.Ru во ВКонтакте, Telegram, Одноклассниках, Google+, Facebook, Twitter. Установи "Правду.Ру" на главную страницу "Яндекса". Мы рады новым друзьям!
Украина сообщила, что может нанести ракетные удары по Крымскому мосту.
Украина сообщила, что может нанести ракетные удары по Крымскому мосту.
Украина сообщила, что может нанести ракетные удары по Крымскому мосту.
28 декабря 1973 года в Париже увидела свет книга, которая для самих французов не имела толком никакого значения. "Архипелаг ГУЛАГ" Солженицына был издан 50-тысячным тиражом, и советские СМИ охотно острили по поводу его неликвидных залежей в магазинах Запада.