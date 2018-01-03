Украина заявила о рекордных показателях транзита газа в 2017 году

Руководство "Укртрансгаза" заявило о том, что объем транзита газа через территорию страны в 2017 году достиг рекордного значения.

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По данным пресс-службы, в сравнении с 2016 годом объем транзита природного газа через Украину в Европу возрос на 13,7%.

"В целом за отчетный год украинской ГТС протранзитовано 93,5 млрд куб. м природного газа для европейских потребителей", - пояснили в компании.

Напомним, ранее в "Укртрансгазе" заявили, что за 2017 год Украина нарастила добычу собственного природного газа до 20,8 млрд куб. м, что на 4,5% превышает показатели предыдущего периода.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что руководство украинского "Нафтогаза" заявило, что прекращение транзита российского газа может обойтись Киеву в три миллиарда долларов ежегодно. Об этом сообщил глава "Нафтогаза" Андрей Коболев. По его словам, именно такую сумму страна получила в этом году от транзита российского топлива.

Коболев напомнил, что действующий контракт с Россией заканчивается в 2019 году и возможная потеря транзита "будет иметь критические негативные последствия для всех нас"