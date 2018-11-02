Россия поднялась по благоприятным условиям для бизнеса в рейтинге Всемирного банка

В рейтинге Всемирного банка (ВБ) Doing Business, оценивающем государства по благоприятным для бизнеса условиям, Россия в этом году поднялась с 35 места на 31-е. А всего семь лет назад страна находилась лишь на 120-й позиции. Всего рейтинг включает 190 позиций.

Сейчас Россия уступает Испании всего на одну ступень (государство находится на 31-м месте рейтинга). Но наша страна сумела обойти Францию (32-е место) в 2018 году. Во главе рейтинга встала Новая Зеландия, а в самом конце — Сомали, пишет Moneytimes.ru. Напомним, еще в 2012-м году российский лидер Владимир Путин дал правительству поручение, чтобы наша страна заняла 20-ю позицию рейтинга Всемирного банка. В планах Минэкономразвития — достичь этого до 2024 года.

Как отметил министр экономического развития Максим Орешкин, если рассматривать ситуацию в целом, эта задача во многом решена, так как 31-е место не так далеко от 20-й, в особенности, учитывая то, что РФ стартовала со 124-й строчки.

В 2018-м при составлении рейтинга ВБ брал во внимание четыре проведенных в России реформы. Речь идет о получении разрешений на строительство, подсоединении к электросетям, международной торговле и налоговой сфере.

Фото: minsvyaz.ru

Читайте также:

Компания из Польши инвестирует 60 млн евро в теплицы под Смоленском

Биржевые индексы во всем мире стремительно падают

Эксперты: В 2019 году больше всего подорожают сахар и хлеб