Провинциальные зарплаты не успевают догонять долги

Министерство экономического развития РФ заявило, что потребительские кредиты отстают от показателей финансового обеспечения граждан (зарплаты, сбережения). По информации ведомства,сейчас банки дают населению больше кредитов, чем малому и среднему бизнесу, пишет Ura.ru.
За первую половину 2018 года кредитный портфель россиян достиг отметки 13,3 трлн рублей (рост на 1,1 трлн). В июне этот показатель вырос почти на 15,9% в годовом выражении. При этом рост реальных зарплат замедлился до 7,2%, а вклады в банки до 7,1%. Как отмечают эксперты, причина в низкой инфляции, приведшей к невысокой ключевой ставке Центробанка.
По словам министра экономического развития Максима Орешкина, внимание стоит обратить и на сконцентрированность банков на кредитовании населения и менее выгодными условиями для компаний. Орешкин предложил регулятору рассмотреть варианты пересмотра политики.
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