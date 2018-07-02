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Источник Правда.Ру

Коммунальщикам разрешили поживиться деньгами россиян

Экономика

Непростая ситуация с ростом тарифов ЖКХ складывается в регионах. С 1 июля их значения превысили уровень существующей инфляции. И хотя власти установили правило, по которому тарифы должны увеличить не более чем на 4%, в некоторых частях страны стоимость света, тепла и воды увеличилась гораздо сильнее. 

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Фото: Fotodom.ru

Институт проблем естественных монополий (ИПЕМ) провел исследование в 15 городах России и выявил, что некоторые регионы и муниципалитеты поднимают тарифы до рекордных значений. Например, в Санкт-Петербурге при установленном пороге в 6%, сумма за коммунальные услуги в квитанции вырастет на 119 рублей с человека. При этом холодная вода подорожает на рекордные 7,5%. Высокий рост тарифов отметили также в Уфе (6,9%) и Екатеринбурге (5,9%). Необходимые значения превышены также в Челябинске, Омске, Самаре, Ростове-на-Дону, Красноярске и Перми.

Исследователи отметили, что тарифы увеличивают вне зависимости от того, как растут реальные доходы населения. Последний процесс происходит гораздо медленнее. Кроме того, существующая на данный момент инфляция составляет всего 2,5 %. Только в период с 2015 по 2016 год рост тарифов уступал ее значениям.

Доля платы за ЖКУ ниже всего в столице и составляет 7,2%. Антирейтинг по этому показателю возглавляют Волгоград, Ростов-на-Дону и Челябинск, где он составляет от 13% до 16%. 

"Повышение тарифов плановое, происходит в рамках обычных параметров, в соответствии с размером инфляции", - цитирует "Новая газета" члена Общественной палаты РФ Артема Кирьянова. 

"Правительство искусственно сдерживает тарифы, они должны расти по 10-15% ежегодно в течение нескольких лет. Выход я вижу в государственно-частном партнерстве, концессионных соглашениях (прежде всего в «Водоканале» и по теплу). Есть примеры, концессия в Волгограде на 70 млрд руб., из которых несколько миллиардов уже освоены. Эта форма позволяет осуществлять ремонт инфраструктуры не за счет граждан, государства или муниципальных денег. Надо также учитывать, что на сегодняшний день реальные доходы измерены достаточно условно, ведь 14-15 млн граждан считаются самозанятыми, но не платят налоги", - считает член Общественной палаты. 

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Темы ЖКХ ЖКУ тариф Россия инфляция коммунальщики рост тарифов ЖКХ доходы населения жилищно-коммунальные услуги
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