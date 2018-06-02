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Дом Джеки Кеннеди купили саудиты. Америка распродается

Экономика

Правительство Саудовской Аравии потратило 43 миллиона долларов на покупку дома, в котором провела свое детство Джеки Кеннеди Онассис, жена бывшего президента США Джона Ф. Кеннеди.

Дом Джеки Кеннеди купили саудиты. Америка распродается. 387633.jpeg
kremlin.ru

Роскошное поместье расположено в Маклине, штат Вирджиния, недалеко от Вашингтона, округ Колумбия. На территории дома имеются теннисный корт и отдельный павильон с крытым бассейном, кухней, тренажерным залом и раздевалками.

Дом был построен в 1919 году. Цена в 43 миллиона долларов является рекордной для жилья в этом районе. Пока неизвестно, как саудиты будут использовать приобретенное имущество. Возможно, здание станет своеобразным гостевым домом для различных сановников из Саудовской Аравии.

Покупка этого дома — не самое дорогое приобретение саудитов за последнее время. Так, саудовский наследный принц Мохаммед Бин Салман приобрел картину Леонардо да Винчи "Спаситель мира" за 450 миллионов долларов. Ранее достопочтенный Бин Салман купил 440-футовую яхту у российского предпринимателя Юрия Шефлера за 600 миллионов долларов. Как стало известно, судно Бин Салман приметил во время отдыха во Франции и тут же отправил гонца с предложением купить ее.

Экстравагантные покупки наследного принца шокировали многих. После падения цен на нефть Саудовская Аравия запустила план по устранению дефицита бюджета к 2020 году, введя новые налоги и сократив свои расходы, объявив жесткую экономику государственного бюджета. На этом фоне многомиллионные траты Мохаммеда Бина Салмана выглядят пусть не глупо, но иронично.

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Темы США нефть Америка саудиты Вашингтон Саудовская Аравия
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